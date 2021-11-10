YOZGAT'A MEVSİMİN İLK KARI YAĞDI - Haberler
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YOZGAT'A MEVSİMİN İLK KARI YAĞDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
YOZGAT'A MEVSİMİN İLK KARI YAĞDI

YOZGAT'a mevsimin ilk karı yağarken, yüksek kesimlerde yeşil alanlar beyaza büründü.

YOZGAT'a mevsimin ilk karı yağarken, yüksek kesimlerde yeşil alanlar beyaza büründü.

Kentte sabah saatlerinde başlayan yağmur, soğuk hava ile birlikte kar yağışına dönüştü. Kent merkezinde kar zeminde etkili olmadı. Ancak kentin yüksek kesimlerindeki mahalle ve sokaklarda yeşil alanlar ve binaların çatıları beyaza büründü. Kısa süreli etkili olan kar yağışı ile birlikte Çamlık Milli Parkı da beyaz örtüyle kaplandı.

YOZGAT'A MEVSİMİN İLK KARI YAĞDI

YOZGAT'A MEVSİMİN İLK KARI YAĞDI

YOZGAT'A MEVSİMİN İLK KARI YAĞDI

YOZGAT'A MEVSİMİN İLK KARI YAĞDI

YOZGAT'A MEVSİMİN İLK KARI YAĞDI

YOZGAT'A MEVSİMİN İLK KARI YAĞDI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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