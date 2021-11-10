Yozgat'a mevsimin ilk karı yağdı - Haberler
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Yozgat'a mevsimin ilk karı yağdı

AA / Ömer Ertuğrul - Haberler | Güncel
Yozgat'a mevsimin ilk karı yağdı

Yozgat'ta etkili olan kar yağışıyla kentin yüksek kesimleri beyaza büründü.

YOZGAT (AA) - Yozgat'ta etkili olan Kar yağışıyla kentin yüksek kesimleri beyaza büründü.

Kent merkezinde gece başlayan yağmur, sabah saatlerinde yerini kara bıraktı. Çamlık Milli Parkı ve yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı.

Vatandaşlardan Yaşar Özer, yaşanan kuraklığın ardından kar yağışına sevindiklerini söyledi.

İlde uzun süredir yağış olmadığını ifade eden Özer, "Bizler de çiftçiler de kar yağışına çok sevindik. İnşallah bundan sonra da yağışlar sürer." dedi.

AA / Ömer Ertuğrul - Son Dakika Haberleri
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