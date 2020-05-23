Yozgat'a Mayıs ayında kar yağdı
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Yozgat'a Mayıs ayında kar yağdı

Yozgat'ta akşam saatlerinde başlayan yağmur yerini yüksek kesimlerde kar yağışına bıraktı.

Yozgat'a Mayıs ayında kar yağdı
23.05.2020 03:47 | Son Güncelleme: 23.05.2020 03:50

Yozgat'ta akşam saatlerinde başlayan yağmur yerini yüksek kesimlerde kar yağışına bıraktı.

Yozgat'ta mevsim normallerinin altına düşen hava sıcaklığı ile akşamüzeri etkili olan yağmur, gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kentin yüksek kesimlerinde yağan kar yağışı sonrası hava sıcaklığı 1 dereceye düştü.

Öte yandan korona virüs ile mücadele kapsamında 81 ilde 4 gün boyunca uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması tüm Türkiye'de olduğu gibi Yozgat'ta da başladı. Kısıtlama ile birlikte cadde ve sokaklar boş kaldı.

(Bahadır Muhlis Gökgül - Alpaslan Demir/İHA)

Kaynak: İHA

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