Yozgat'a ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Yozgat'ta ceviz büyüklüğünde yağan dolu etkili oldu.

Kent merkezine bağlı Türkmensarılar, Yassıhöyük, Cihanpaşa köyleri ve çevresinde etkili olan dolu, araçlara, çatılara, çatılardaki su ısıtma sistemlerine zarar verirken, başına dolu isabet ederek yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Türkmensarılar köyünde yaşayan Mustafa Özipek, gazetecilere, dolunun tavuk yumurtası büyüklüğünde olduğunu söyledi.

Özipek, dolu yağarken otomobilin üzerine çadır çekmek istediğini belirterek "Başıma dolu isabet etmesi sonucu yaralandım, kulaklarımda uğultu oluştu. Ağabeyim hastaneye getirdi. Şimdi durumum iyi. Dolu 5-6 saniye gibi kısa süreli yağdı, 15-20 dakika sürseydi etraf felç olurdu. 51 yaşındayım hayatımda böyle bir dolu görmedim." dedi.

Gülhanım Özipek de dolunun çok büyük olduğunu ve çatılara, araçlara zarar verdiğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul