Yozgat'a besiciyi gasbeden 3 şüpheliden biri tutuklandı

ANKARA'dan saman almak için Yozgat'a gelen besici Serkan Ö.'nün 12 bin 40 lirasını gasbeden 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Yozgat'ta H.Ç. (41), M.E. (44), ve M.M. (57) internet üzerinden saman satışı ilanı verdi. Ankara'da yaşayan besici Serkan Ö. (38) ilan üzerine şüphelileri aradı. Pazarlık yaparak şüphelilerle anlaşan Serkan Ö. daha sonra samanları almak üzere Yozgat'a geldi. Yozgat Şehir Hastanesi önünde bekleyen H.Ç., babasının hastanede yattığını ve paraya ihtiyacı olduğunu söyleyerek 12 bin 600 lira kapora alıp, samanların kent girişinde teslim edileceğini söyledi. Bunun üzerine otomobiliyle kent girişinde bekleyen Serkan Ö., iddiaya göre H.Ç., M.E., ve M.M.'nın saldırısına uğradı. Serkan Ö.'yü darp eden şüpheliler, torpidoda bulunan 12 bin 40 lirayı da alarak kaçtı. Serkan Ö.'nün şikayeti üzerine bölgedeki kamera kayıtları inceleyen polis ekipleri, şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden H.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, M.M. ve M.E. ise adi kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Harun GÖKÇEOĞLU