Yozgat 10. Tarım Fuarı açıldı

05.09.2019 16:14

Yozgat 10. Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarı açıldı.

Yozgat Fuar Alanındaki 10. Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarı'nın açılışında gazetecilere açıklama yapan Yozgat Valisi Kadir Çakır, fuarın hayırlı olması temennisinde bulundu.

Çakır, "Fuar hem Yozgat'ın tanıtımı hem yerli üretimin tanıtımı açısından önemli bir organizasyon, emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer de katılımcı firmalara teşekkür etti.

Başer, fuarların üretici ile tüketicileri buluşturan önemli organizasyonlar olduğunu ifade ederek, "AK Parti olarak Yozgat'ta tarım ve hayvancılığın gelişimi için gayret gösteriyoruz. Hibe yatırımları olsun tarım ve kırsal kalkınma yatırımları olsun, doğrudan destek yardımlarında çiftçimize katkı sunuyoruz. İnşallah inşaatı devam eden barajlarımızın bitmesiyle birlikte Yozgat, tarım ve hayvancılığın merkezi olacak. İnşallah Et ve Süt Kurumu'nun, süt bölümünün açılmasıyla hayvancılık yapan kardeşlerimizi bu kurumumuz ile buluşturma arzusundayız." diye konuştu.

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven de fuarın hayırlı olması dileğinde bulundu.

Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Sinan Çelik de şunları söyledi:

"Tarım fuarımız 5-8 Eylül tarihlerinde açık olacak. Bu sene 100 bin üzerinde ziyaretçiyi fuarımıza bekliyoruz. Amacımız son teknolojik ürünleri çiftçimizle buluşturmak. Bu fuar, Yozgat'ın dışarıya açılan bir penceresi, çiftçimizin ürettiği ürünleri çevre illerden gelen vatandaşlara tüketicilere ulaştırabileceği bir pazar durumundadır."

Açılışın ardından Vali Kadir Çakır, Milletvekilleri Yusuf Başer ve Ali Keven, TSO Başkanı Sinan Çelik ve katılımcılar fuarı gezerek firma yetkililerinden bilgi aldı.

Kaynak: AA