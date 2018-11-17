Yozgat 1. Ulusal Yozgat Basilica Therma Buluşma Günleri

Yozgat Valiliği ve Oran Kalkınma Ajansı tarafından düzenlenen Yozgat 1. Ulusal Yozgat Basilica Therma (Roma Hamamı) Buluşma Günlerinin ikinci gününde Roma Hamamı'nın tarihi ve termal tedavi yönleri ele alındı.

Sarıkaya Sarızeybek Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte konuşan Yozgat Valisi Kadir Çakır, yapılan organizasyon ve yapılan sunumların Roma Hamamı'nın gerek tarihin inceliklerinin ortaya çıkmasında gerekse gelecek nesillere bu emanetin teslim edilmesine katkı sağlayacağını söyledi.

Yozgat'ta görev yeni başlamasından dolayı Roma Hamamı'nda yapılan çalışmalara katkısının az olduğunu anlatan Çakır, "Önceki valilerimizden Sayın Abdulkadir Yazıcı'nın burada emeklerinin çok olduğunu biliyorum. Kendisini davet ettik ve bizi kırmadı bu etkinliğe katıldı kendisine çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Çakır, "Bizler bu işe istediğimiz kadar gönül verelim, ortada işin bilimsel gerçeği ve bu bilimsel gerçeği hocalarımız ortaya çıkaracak. İnşallah bu medeniyet tamamıyla açığa çıkacak. Bizler de burasının tanıtımı için elimizden gelen çabayı göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

Eski Yozgat Valisi Abdulkadir Yazıcı ise, 2012-2016 yılları arasında Yozgat valiliği yaptığını anımsatarak, bu sürede Yozgat için bir şeyler yapmaya çalıştıklarını ve bu güzelliklerden bir tanesi de Roma Hamamı olduğunu belirtti.

Burasını ilk gördüğünde üzerine kamu ve özel binaların bulunduğunu, yapının tam gözükmediğini anlatan Yazıcı, "Bu alanda kamulaştırma çalışması yaparak özel ve kamu binalarını yıktık. Yapının etrafında toprağı temizledik ve güzel bir havuz ortaya çıktı. Bu da bizi sevindirdi. Ardından yapılan temizlik çalışmalarında iki küçük havuzu daha bulduk." diye konuştu.

Yazıcı, şöyle konuştu:

"Bizim şöyle bir hayalimiz vardı. Kapadokya'ya gelen turistler Sarıkaya'ya da gelsin, bir taraftan Kerkenes harabelerini görsün, oradan da Hattuşaş'a gitsin şekilde hayalimiz vardı. İnşallah bu hayalimiz gerçekleşir. Bir önceki sayın valimiz de buranın özel tanıtımı noktasında çok büyük çabalar sarf etti. Özellikle bu çalışmanın Sarıkaya'dakı bu tarihi mekanın Türkiye ve dünyaya tanıtacağını inanıyorum."

Sarıkaya Kaymakamı Yasin Özcan ve Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel de yaptıkları konuşmada katılımcılara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından akademisyenler, yaptıkları sunumlarda Roma Hamamı tarihi yapısı ve içinde yapıldığı tarihten beri akan termal sular ve yapılması gereken çalışmalar hakkında bilgi verdi.