Youtubers Life 2 İçin Yeni Oynanış Fragmanı Yayınlandı

Simülasyon oyunları arasında fazlasıyla öne çıkan oyunlardan bir tanesi olan Youtubers Life için bir devam oyunu bu sene içerisinde piyasaya çıkacak.

Simülasyon oyunları arasında fazlasıyla öne çıkan oyunlardan bir tanesi olan Youtubers Life için bir bu sene içerisinde piyasaya çıkacak. Youtubers Life 2 için de yeni detaylar ve oynanış görüntüleri yayınlanmaya başlamıştı. Bugün ise yeni bir oynanış fragmanı paylaşıldı.

Youtubers Life 2, YouTube'da video içeriği oluşturan bir kişinin hayatını deneyim etmenizi sağlayan bir simülasyon oyunu olacak. 2016'da piyasaya sürülen ilk bölümü oluşturan aynı ekip olan U-Play Online stüdyosu tarafından geliştirildi.

Youtubers Life 2, temel oyun mekaniğini koruyacak. Bu yüzden video materyallerinin oluşturulması ve yayınlanması ile ilgileneceğiz. Başarılarımız bize, giderek daha iyi ekipman satın aldığımız ve işbirlikçileri işe aldığımız, böylece faaliyetimizin profesyonellik düzeyini artırdığımız fonlar sağlayacak.

Bir kez daha, içerik üreticimizin itibarı, arkadaşlarıyla olan ilişkileri, aşkları ve çok çeşitli boş zaman aktiviteleri dahil olmak üzere özel hayatını düzenlemenin yanı sıra kilit bir rol oynayacak.

Youtubers Life 2 de birçok yeni özellik de sunacak. Oluşturulabilecek video türlerinin listesi genişletildi. Oyuncular, diğerleri arasında oyun, inceleme, röportaj, hız koşusu ve kutudan çıkarma videoları yayınlayabilecek. Abonelerin ve izleyicilerin istatistikleri, eylemlerimize çok daha dinamik bir şekilde tepki verecek. Bu nedenle, yayınlanan materyal çeşitliliğinin artması, kanalın popülaritesindeki artış üzerinde daha net bir etkiye sahip olacak.

Ayrıca, videolarımızın popülaritesini etkileyen, günlük değişen trendlerin yeni bir mekanizması da olacak. Geliştirici ekip ayrıca karakterin ve evinin görünümünü değiştirmek için ek seçenekler de hazırladı. Karakterler ile ilişkilerin geliştirilmesiyle ilgili unsurlar da detaylandırıldı ve bu da ek görev dizilerini içerecek.

Oyunun Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, ve MacOS için çıkış yapacak.

Youtubers Life 2 Oynanış Videosu:

Kaynak: Turkmmo