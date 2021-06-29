YouTubers Life 2 İçin Yeni Bir Oynanış Videosu Yayınladı
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YouTubers Life 2 İçin Yeni Bir Oynanış Videosu Yayınladı

YouTubers Life 2 İçin Yeni Bir Oynanış Videosu Yayınladı
Turkmmo - Haberler | Gamegar

Youtubers Life 2 resmi olarak bu yıl PlayStation, Xbox, Nintendo Switch ve PC için çıkacak.

Youtubers Life 2 resmi olarak bu yıl PlayStation, Xbox, Nintendo Switch ve PC için çıkacak. "İçerik yaratıcısı simülatörü" bugün bir oyun tanıtım fragmanı aldı.

YouTubers Life 2

İlk oyunuyla birçok oyuncunun beğenisini kazanan YouTubers Life'ın ikincisi geliyor ve bugün yayınlanan bir oynanış videosu ile bir YouTuber'ın hayatını canlandırdığımız oyuna kısa bir bakışımız var.

Raiser Games ve UPLAY Online, oyunun beta sürümünde çekilen sekiz dakikalık bir oynanış videosunu paylaştı. Fragman her şeyi olmasa da birçok şeyi detaylandırıyor. Mükemmel avatarınızı oluşturmaktan Youtuber'ınızın odasını kişiselleştirmeye ve nihayet hayran aboneleriniz için ilgi çekici içerik üretmeye kadar birçok şey bizleri bekliyor olacak.

Yeni oyun videosu, oyunun yeni bir oyun başlattığınızda ve oyun içi görünümünüzü değiştirmeye başladığınızda size sunduğu birçok seçeneği sergiliyor. Youtubers Life 2 ayrıca oyunculara evlerinin nasıl görüneceğine dair de bilgi veriyor.

NewTube City, ilgi çekici videolar üretmek veya ilham almak için birçok fırsat sunuyor.

Hiçbir YouTuber çabalarında yalnız değildir ve oyun, oyuncularına etkileşimde bulunabilecekleri bir dizi kulüp ve NPC barındırıyor.

Video yapmak oyuncunun şöhret seviyesini artıracaktır ve bunu sizin için videolarınızı kaydeden özelleştirilebilir bir drone kullanarak yapabilirler. Yeni videonuzun oyun içinde nasıl olduğunu takip etmek Youtubers Life 2 sıralama sistemi ile mümkün olacak.

Kaynak: Turkmmo

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