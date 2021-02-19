Youtuberlar vergi veriyor mu? 2021 yeni düzenleme: Youtuberlar, Instagrammer ve Influencerlar için geriye dönük vergilendirme nedir?

Son yıllarda sosyal medya platformlar üzerinden çok fazla para kazanılması nedeniyle vatandaşlar Youtuberlar vergi veriyor mu? sorusunun yanıtlarını merak ediyor. 2021 yılında yapılan düzenleme sonrası merak edilen bir diğer soru ise Youtuberlar, Instagrammer ve Influencerların vergi verip vermediği oluyor.

Tüm dünyada en çok para kazanma biçimlerinden biri olan sosyal medya platformlarında video, gönderi, fotoğraf paylaşımı için içerik oluşturma büyük ilgi çekiyor. Bu kapsamda takipçiler ve aboneler Youtuberlar vergi veriyor mu? Youtuberlar, Instagrammer ve Influencerlar için geriye dönük vergilendirme nedir? sorularının yanıtlarını merak ediyor.

YOUTUBERLAR VERGİ VERİYOR MU?

Hazine ve Maliye Bakanlığı, başta YouTube olmak üzere sosyal medyada içerik üretip para kazananlar hakkında Google Ireland'ın Türkiye'deki gerçek kişilerin banka hesaplarına yaptığı ödemeler üzerinden geriye dönük 5 yıllık vergi incelemeleri başlattı.

BAZI KİŞİLERE CEZALI TARHİYATLAR GÖNDERİLDİ

Maliye Bakanlığı bu kapsamda bazı kişilere cezalı tarhiyatlar gönderirken, YouTuber'ların elde ettiği gelirin vergiye tabi olup olmadığı tartışma yarattı.

ÖZEL İNCELEME BAŞLATILDI

Başta YouTube olmak üzere sosyal medyada özel içerik oluşturarak izlenme sayısına bağlı olarak gelir elde edenlerin sayısındaki artış, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bu gelirlerin vergilendirilmesi konusunda özel inceleme başlatmasına yol açtı.

YOUTUBERLAR, INFLUENCERLAR NASIL PARA KAZANILIYOR?

Abone sayısı 1000'den fazla olan kişilerin YouTube'a yüklenen videolara, 4 bin saat izlenme sınırını aştıktan sonra reklam veriliyor. Videonun sahibi izlenme sayısına göre bu reklamlardan para kazanıyor.

NET BİR HÜKÜM BULUNMUYOR

Gelir Vergisi Kanunu'nda bu yolla elde edilen gelire ilişkin net bir hüküm yer almadığı için YouTuber'lar, Gelir İdaresi'ne başvurarak elde ettikleri gelirin vergiye tabi olup olmadığını sormaya başladı.

TİCARİ KAZANÇ VERGİYE DAHİL

Dünya'dan Hüseyin Gökçe'nin haberine göre bu kapsamda Gelir Vergisi Kanunu'nun 37. maddesi uyarınca, her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançların ticari kazanç olduğu belirtilerek, elde edilen gelirlerin vergiye tabi olduğu cevabı verildi.

Bu şekilde para kazanmakta olan içerik üreticilerinin, YouTube tarafından izlenme sayısı ve süresine göre kazandığı gelirler "Reklam Geliri" olarak değerlendirilmektedir. Dolayısıyla ister sponsorlarla anlaşıp videolarda sponsor reklamı yapılsın, isterse herhangi bir sponsor ile anlaşmadan sadece videoların izlenmesinden gelir elde edilsin, bu gelir "Reklam Geliri" olarak değerlendirilmekte ve Gelir Vergisi Kanununda yer alan 7 gelir unsuru arasındaki "Ticari Kazanç" hükümlerine tabi olmaktadır.

Özetle YouTuber vergi mükellefiyetinin gerektirdiği birçok yükümlülükten kurtulmuş olsa bile, vergi hesaplanmakta ve devlete YouTuber adına ilgili aracı reklam şirketi tarafından vergisi yatırılmış olmaktadır.

Ancak bu durumda olunsa bile Gelir Vergisi Kanunu madde 18'e 2019 yılında eklenen bir hükme göre (Bu madde kapsamındaki kazançları toplamı 103 üncü maddede yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı aşanlar bu istisnadan faydalanamazlar. Bu durumda olanların, 94 üncü maddenin birinci fıkrası kapsamında tevkifat yapma yükümlülüğü yoktur.) 2020 yılı için yıllık toplam 600.000 lirayı aşan geliri olan bir YouTuber artık serbest meslek kazancı istisnasından faydalanamaz ve mükellef kaydı yaptırması gerekmektedir.

Unutulmamalıdır ki elde edilen her türlü kazanç idare tarafından verilendirilmek istenmektedir. YouTuberlar açısından bakıldığında elde ettikleri gelirler; ister mükellefiyet tesis edilerek olsun, ister telif kazancı kapsamında mükellef olunmadan kesinti yoluyla olsun muhakkak idare tarafından bir tespitin varlığı halinde vergiye tabi tutulacaktır.