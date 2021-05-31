Youtuber Murat Çelen Sputnik V aşısını Ruslara sordu
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Youtuber Murat Çelen Sputnik V aşısını Ruslara sordu

Youtuber Murat Çelen Sputnik V aşısını Ruslara sordu
Hürriyet - Haberler | Magazin

Murat Çelen bu sorulara aldığı cevapları, " Maalesef bazı gençler aşının bulunduğundan bile habersiz. Aşı olmayı ise çok küçük bir azınlık dışında kimse istemiyor.

Murat Çelen bu sorulara aldığı cevapları, " Maalesef bazı gençler aşının bulunduğundan bile habersiz. Aşı olmayı ise çok küçük bir azınlık dışında kimse istemiyor. Hem gerek duymuyorlar hem de korkuyorlar. Aşının koruyucu etkisine inanmayanlar ise çoğunlukta. Hatta Putin'in kızının aşı vurulduktan sonra ateşinin çıkmasını olumsuz olarak değerlendiriyor. Korona virüs aşısının yan etkisinin çok daha az olması gerektiğini ifade ediyorlar." şeklinde özetledi.

İkinci sorunun çok daha kapsamlı cevaplar içerdiğini söyleyen Youtuber Murat Çelen, "İkinci sorumuz, korona virüsün toplumsal etkilerine yönelikti. Pandemi kısıtlamalarının hayatlarında ne gibi zorluklar getirdiğini sorduk. Genelde işsizlik ve uzaktan eğitim ile ilgili şikayetler çoğunluktaydı. Bunun yanında sosyalleşme imkanlarının ortadan kalkmasının olumsuz etkilerinden ve aile yaşantılarının girdiği kaostan bahsettiler. Rusya'da işsizlik maaşı almaya hak kazanmak için belli şartlar gerekiyormuş. Bu şartları taşımayanlar işsizlik maaşı alamamış. Devlet yardımları oldukça kısıtlıymış ve insanlar oldukça zor zamanlar yaşamış." diyerek verilen cevaplar hakkında açıklamalarda bulundu.

Murat Çelen sorduğu sorularla Rusları şaşırttığını ve bazılarının konuşmaktan çekindiklerini "Bazıları sorularımıza memnuniyetle cevap verirken yaşı biraz daha ileri olanlar cevaplamaktan kaçındılar. Gençler konuşmaya istekliydi ve daha rahat cevaplar verdiler. Ama yaşı daha ileri olanlar daha temkinli cevaplar vermeyi tercih ettiler. Hatta bazı sorularımıza hiç cevap vermediler. Biz de anladık ki bu eski kuşakta hala Sovyet Rusya'nın korkuları hüküm sürüyor. Ama gençler daha rahat ve bohem bir tavırla yaşamlarını sürdürüyor." şeklindeki sözleriyle ifade etti.

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Kaynak: Hürriyet

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