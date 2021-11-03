YouTuber'lar sordu, Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri cevapladı

SAĞLIK Bakanlığı'nın YouTube iş birliğiyle Covid-19 aşıları hakkında kullanıcıları bilgilendirmek, bu konuda sıkça sorulan soruları cevaplamak için hayata geçirdiği proje kapsamında, Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri, YouTuber'ların sorularını cevapladı.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Covid-19 aşılarının tüm dünyada sağlık otoriteleri tarafından onaylanmasıyla birlikte hedef, toplumun tamamının aşılanmasını sağlamak oldu.Yetişkin nüfusun büyük oranda aşılanmasının ardından hastalığa yakalanma oranı genç yaş grubunda artmaya başladı. Sağlık Bakanlığı, YouTube iş birliğiyle Covid-19 aşıları hakkında kullanıcıları bilgilendirmek, bu konuda sıkça sorulan soruları cevaplamak için yeni bir proje hayata geçirdi. Projeyle gençlerin sorularının cevaplanmasını sağlamak ve aşı olmanın önemini bilgilendirici mesajlar yoluyla bir kez daha hatırlatmak amaçlandı. Bu kapsamda, YouTube içerik üreticileriyle Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri bir araya geldi. 'Aşı Ol, Sevdiklerine Yakın Ol' temasıyla uzman görüşlerine yer verilen videolar hazırlandı. Videolarda YouTube'un sevilen içerik üreticileri, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleriyle Covid-19 hastalığı ve aşıları hakkında merak edilen konular üzerinde konuştu, uzmanlara Google'da en çok aranan soruları sordu. Orkun Işıtmak ve Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Enes Batur ve Prof. Dr. Ateş Kara, Alper Rende ve Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, Betül Çakmak ve Prof. Dr. Levent Akın, Refika Birgül ve Prof. Dr. Hasan Tezer'in Covid-19 aşıları hakkında sohbet ettiği videolar, Sağlık Bakanlığı'nın YouTube kanalı, YouTube Türkiye resmi kanalı ve www.youtube.com/asiolsevdiklerineyakinol linkinden izlenebilecek.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet