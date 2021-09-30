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Youtuber gencin sosyal deneyi izleyenleri duygulandırdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Youtuber gencin sosyal deneyi izleyenleri duygulandırdı

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan ilçesinde 'Bitlis'in Gerçek Yüzü' adlı sosyal deney yapan Youtuber Furkan Atlı'nın çektirdiği video büyük beğeni alırken izleyenleri ise duygulandırdı.

BİTLİS (İHA) - BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan ilçesinde 'Bitlis'in Gerçek Yüzü' adlı sosyal deney yapan Youtuber Furkan Atlı'nın çektirdiği video büyük beğeni alırken izleyenleri ise duygulandırdı.

İzmir'den geldiğini, öğrenci olduğunu ve parasının olmadığını söyleyen Youtuber Atlı'nın bu tavırları karşısında Tatvan halkı misafirperverliğini ve yardımseverliğini gösterdi. Furkan Atlı'nın karnını doyurarak yardım etmeye çalışan Tatvan halkının samimi ve yardımsever tavrı dikkat çekti.

İhlas Haber Ajansı muhabirine konuşan Youtuber Furkan Atlı, "Bu videoyu çekmemdeki amaç, Bitlis halkının daha önce medyaya yansımamış yardımseverliğini ve misafirperverliğini tüm insanlara göstermekti. Videoyu çekmemdeki hedef, Türkiye'nin aslında doğusuyla, batısıyla kardeş olduğunu ve birbirine olan bu denli sevgisini tüm Türkiye'ye göstermektir. Videoda İzmir'den geldiğimi söylüyordum ve insanlar daha doğrusu nereden geldiğimi hiçbir zaman önemsemeden yardım ettiğini ve bütün imkanlarını seferber ettiklerini gördüm. Aslında amacımız Türkiye halkının kardeşçe yaşadığını ve kimsenin etnik kimliğe bakmadan herkese kucak açtığını bir kez daha tüm insanlığa göstermekti. Videoyu çekerken Bitlis ve Tatvan halkının yardımseverliğini ve misafirperverliğini görünce açıkçası çok duygulandım. İnsanlar bana yardım ederken, yaptıkları samimi davranışlar beni çok derinden etkiledi. Tüm kardeşlerimi Bitlis'i ve Tatvan'ı ziyaret etmeye bekliyorum. Bu güzel yürekli halkı herkesin bilmesi ve duyması gerekir" dedi. - BİTLİS

Youtuber gencin sosyal deneyi izleyenleri duygulandırdı

Youtuber gencin sosyal deneyi izleyenleri duygulandırdı

Youtuber gencin sosyal deneyi izleyenleri duygulandırdı

Youtuber gencin sosyal deneyi izleyenleri duygulandırdı

Youtuber gencin sosyal deneyi izleyenleri duygulandırdı

Youtuber gencin sosyal deneyi izleyenleri duygulandırdı

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