Youtube Youtube MP3 dönüştürücü siteler ve MP3 dönüştürücü programlar nelerdir?

Youtube dönüştürücü mp3 , Youtube converter mp3 ve mp3 dönüştürücü youtube internet keyfinize pratiklik kazandırıyor. Youtube üzerinden izlediğiniz videoları farklı platformlarda kullanabilmeniz için size araçlar sunan Youtube downloader mp3, youtube mp3 indiricisi, youtube mp3 müzik indir ile videoları ses formatına dönüştürün.

Youtube ile bağlantılı olan ve Youtube bünyesindeki, şarkıları bizler için mp3 formatına getiren bir çok farklı site ve uygulama var. Burada var olan her türlü videonun ses formatı haline gelmesi çok kolyaç Size vereceğimiz siteler ile bu videoları kolayca Youtube'dan alıp ses formatına dönüştürmek çok kolay.

YOUTUBE NEDİR?

YouTube, video barındırma web sitesi. Merkezi Amerika Birleşik Devletleri'ndeki San Bruno, Kaliforniya şehrindedir. 15 Şubat 2005'te 3 eski PayPal çalışanı tarafından kurulmuştur. Kasım 2006'da Google tarafından 1.65 milyar dolara satın alınmıştır. Günümüzde Google'ın yan kuruluşlarından biri olarak faaliyetine devam etmektedir. Site, kullanıcılarına video yükleme, izleme ve paylaşma imkânı sunmaktadır. Medya şirketleri ve kullanıcı üretimi videoların gösterimi için WebM, H.264 ve Adobe Flash Video teknolojilerini kullanır. Genel olarak video klipler, televizyon klipleri, müzik videoları, video bloglar, kısa özgün videolar ve eğitim videoları gibi içerikler yayınlanmaktadır.

YouTube üzerindeki içerikler genelde bireyler tarafından yüklenir. Fakat CBS, BBC, Vevo, Hulu gibi şirketler ve diğer organizasyonlar da YouTube ortaklık programı ile içeriklerinin bir kısmını yayınlamaktadır. Site içi üyelik almayan kullanıcılar videoları izleyebilirken onaylı üyeler ise kendi yayın kanallarına video yükleyebilirler. Saldırganlık potansiyeli olan içerikler sadece 18 yaşından büyük olduğunu onaylayan üyeler tarafından izlenebilir.

YOUTUBE ŞİRKETİNİN GEÇMİŞİ

YouTube, önceleri PayPal'da çalışanı olan Steve Chen, Chad Hurley ve Jawed Karim tarafından kurulmuştur. Hurley Indiana University of Pennsylvania üniversitesinde tasarım, Chen ve Karim ise University of Illinois at Urbana Champaign üniversitesinde bilgisayar bilimi bölümünden mezun olmuştu. Medyada sıkça tekrarlanan bir hikâyeye göre, Hurley ve Chen 2005 yılının ilk aylarında YouTube sitesini kurma fikrini geliştirdi. Buna neden olan Chen'in San Francisco'daki apartmanında yapılan bir akşam yemeği partisi esnasında onların video paylaşımında yaşadıkları sorunlardı. Karim partiye katılmadı. Ve olayların böyle vuku bulduğunu reddetti. Ama Chen YouTube fikrinin bir akşam yemeği partisi esnasında bulunduğunu onayladı.

Karim, YouTube fikrinin ilk kez 2004'teki Super Bowl XXXVIII esnasında Janet Jackson'ın göğüs frikiği kazası ve 2004 Hint Okyanusu depremi ve tsunamisinin ardından ortaya çıktığını söyledi. Karim, bu tarz olayların online videolarını bulmanın zorluğunu yaşıyordu. Bu da bir video paylaşım sitesi fikrine önderlik etti. Hurley ve Chen, YouTube fikrinin ortaya çıkış esasının bir çevrim içi arkadaşlık servisinin video versiyonunu kurma fikri olduğu belirttiler. Ve Hot or Not isimli siteden ilham aldıklarını söylediler.

YouTube ilk başlarda girişimçi finansmanı ile başlayan bir teknolojiydi. 11.5 milyon dolarlık ilk yatırımını Kasım 2005 ve Nisan 2006 arasında Sequoia Capital şirketi tarafından aldı. YouTube'un ilk yıllardaki yönetim merkezi San Mateo şehrindeki bir pizzacı ve Japon restorantının yukarısındaydı. 14 Şubat 2005 tarihinde www.youtube.com ismindeki Alan adı aktif hale geldi. Ve sonraki aylarda internet sitesi geliştirildi.

İlk YouTube videosu sitenin ortak kurucularından Jawed Karim'in San Diego Hayvanat Bahçesi'nde çekip paylaştığı Me at the zoo isimli içerikti. Video 23 Nisan 2005'te site üzerinden paylaşıldı ve günümüzde hâlen izlenebilir durumdadır. 2005 Mayıs'ta YouTube beta sürümünü yayınladı. 6 ay sonra Kasım ayında ise site resmî olarak yayına geçti. Site hızlı bir şekilde büyüdü. 2006 Temmuz'da şirket, her gün 65.000'ten fazla yeni video yüklendiğini ve 100 milyondan fazla video izlendiğini duyurdu. Pazar araştırmacısı comScore'dan yayınlanan 2010 Mayıs'taki verileri göre, YouTube ABD'de online video tedarik eden siteler arasında %43'lük bir pay alarak piyasasını domine etti ve toplamda 14 milyardan fazla video izlenme istatiğine ulaştı.

2006 Ekim'de Google şirketi YouTube'u 1.65 milyar dolara hisseleri arasına kazandırdığını duyurdu. Anlaşma 13 Kasım 2006'da sonuçlandırıldı.

2015'in Şubat ayında YouTube siteyi ziyaret eden çocuklar için yeni bir uygulama piyasaya sürdü. YouTube Kids isimli bu uygulama ailelere çocuklarının izleme sürelerini kısıtlama ve izlenen içeriği belirleme gibi özellikler sunuyor. Orijinal olarak 12 Kasım 2014'te ise YouTube Red Hizmeti başlatıldı ve yalnızca YouTube'da ve Google Play Müzik'e katılan etiketlerden müzik ve müzik videoları akışını sunarak hizmet sundu.

YOUTUBE MP3 DÖNÜŞTÜRÜCÜ SİTELER

Youtubeconvert

Youtubeconvert de kullanımı çok kolay online Youtube MP3 dönüştürücü servisler arasında yer alıyor.

Youtube3MP3

Youtube3MP3 yine popüler servisler arasında yer alıyor.

Youtubemp3.in

Youtube-mp3.org online olarak Youtube videolarını mp3 formatına çeviren ücretsiz bir sistemdir.

Y2mate

Y2mate, Youtube, Facebook, Video, Dailymotion, Youku, vb. gibi sitelerden MP3, HD Mp4 video dönüştürmenize olanak sağlar. Y2mate bu formatlardaki video indirmelerini destekler : MP4, M4V, 3GP, WMV, FLV, MO, MP3, WEBM, vb. Youtube ve diğer web sitelerinden kolayca ve bedava binlerce video indirebilirsiniz.

Video2MP3

Video2mp3 dönüştürücü videoları MP3 dosyalarına dönüştürebilir. Pek çok video portalları desteklenir: YouTube. Bu hizmet tamamen ücretsizdir.

Onlinevideoconverter.com

Onlinevideoconverter benim favorilerim arasında. Kendisi en sık kullanılan Youtube MP3 donustusturucu araçlar arasında.

MP3.support

Mp3.support tüm dünyada hizmet veren, dosyaları belirli bir formattan başka bir formata çevirmenize olanak tanıyan ücretsiz yeni nesil bir format çeviri platformudur. Platform Youtube MP3 dönüştürücü olarak hizmet vermesinin yanında, diğer popüler platformlar içinde çeviri desteği sunmaktadır.

H2Converter

h2Converter sık kullanılan Youtube MP3 araçları arasında. İndirmek için üç kısa yol var.

Birinci yol: YouTube'da bir video izleyin: ekleyin h2 önce "youtube.com" veya "youtu.be" URL kutusunda ve tuşuna basınMP3 veya MP4'e dönüştürmek için girin.

İkinci yol: Kısa alanı kullan: ile değiştir youtu2.com, youtu2.be.