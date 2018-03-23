YouTube Web Kamerası üzerinden canlı yayın yapma imkanını artık sunuyor



YouTube Web Kameranızdan Canlı Yayın Yapmanıza Artık İzin Veriyor.

YouTube masaüstü bilgisayarınızda YouTube kanalınıza canlı yayın akışı yapma imkanını artık daha da kolaylaştırıyor. Yeni güncelleme ile artık web kameranız üzerinden canlı yayın yapma imkanınız var.

Artık bir encoder uygulaması ile uğraşmak yerine, Chrome ve Web Kamerası sahibi olmanız yeterli olacak.

Youtube Üzerinde WEB Kamerası ile Canlı Yayın Nasıl Yapılır?



youtube.com/webcam adresini ziyaret edin veya sitenin başlığındaki "Canlı yayınla" "Go Live" düğmesini tıklayın ve akışınızı birkaç saniyede tetikleyebileceksiniz.

Bu yeni özellikle birlikte şirket, video yayınlamaya ek olarak daha fazla güzellik vlogger ve ürün yorumcunun da hayata geçmesini umuyor.

Peki diğer tarayıcılar bu desteğe ne zaman sahip olacak?

Diğer tarayıcalar içinde bu canlı yayın desteği yakında gelecek. Ayrıca doğrudan cep telefonunuzdan canlı yayın akışı içinde destek eklenecek. Söz konusu bu özellik LG, Asus, Motorola, Nokia ve Samsung'un seçilmiş cep telefonlarında yer alacak.

YouTube Web Kameranızdan Canlı Yayın



Yeni masaüstü canlı akış özelliği, şu anda dünya genelinde mevcut. Ancak telefon numaranızı paylaşarak kimliğinizi doğrulamanız gerekiyor. YouTube, erişim kazanmak için 24 saate kadar sürebileceğini söylüyor. Bundan sonra, takipçilerinizle paylaşabileceğiniz bir bağlantıya sahip olacaksınız. Böylece, istediğiniz zaman akış akışınıza geçebilecekler.

https://www.teknotalk.com/youtube-web-kameranizdan-canli-yayin-62798/