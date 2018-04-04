Youtube'un, San Bruno'daki Merkezinde Duyulan Silah Sesleri Polisi Alarma Geçirdi (2)

Sosyal paylaşım sitesi Youtube'un, California eyaletine bağlı San Bruno kentindeki merkezinde duyulan silah sesleri sonrası olayın bir saldırı olduğu anlaşıldı. Silahlı saldırıyı düzenleyen kadının intihar ettiği belirtildi. Saldırıda yaralanan 4 kişi ise çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Youtube çalışanları, yaşananları Twitter üzerinden duyurmuşlardı. - York