Youtube'un, San Bruno'daki Merkezinde Duyulan Silah Sesleri Polisi Alarma Geçirdi
Sosyal paylaşım sitesi Youtube'un, California eyaletine bağlı San Bruno kentindeki merkezinde duyulan silah sesleri polisi alarma geçirdi.
Sosyal paylaşım sitesi Youtube'un, California eyaletine bağlı San Bruno kentindeki merkezinde duyulan silah sesleri polisi alarma geçirdi. Bölgede yoğun güvenlik önlemleri alınırken, Youtube çalışanları, Twitter üzerinden, silah sesleri duyduklarını aktardı. Polis, halka, aktif bir silahlı saldırı olayının yaşandığı Youtube merkezinden uzak durmaları çağrısı yaptı. - York