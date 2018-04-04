Youtube'un Merkezinde 'Silahlı Saldırgan' Paniği

Teknoloji devi YouTube'un ABD'nin California eyaletindeki merkezinde "silahlı saldırgan" olduğu bilgisi üzerine olay yerine polis yönlendirildi.

Şirketin San Bruno'daki merkezinde silah seslerinin duyulduğu ve çalışanların panikle kaçıştıkları belirtiliyor.

Olay yerine ambulansların vardığı ve yetkililerin halka olay yerinden uzan durma çağrısı yaptıkları kaydediliyor.

YouTube'u çatısı altında bulunduran Google, "ateş açılmış olması muhtemel olan bir olayı" incelediklerini duyurdu.

ABD basını olayda yaralananların olduğunu bildiriyor.

Ayrıntılar birazdan...