YouTube, Türkiye'de temsilcilik açıyor
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YouTube, Türkiye'de temsilcilik açıyor

16.12.2020 17:07 | Son Güncelleme: 16.12.2020 17:11
YouTube, Türkiye'de temsilcilik açıyor

ABD merkezli Google şirketine bağlı YouTube, Türkiye'de temsilcilik açacağını duyurdu.

ABD merkezli Google şirketine bağlı YouTube, Türkiye'de temsilcilik açacağını duyurdu.

ABD merkezli Google şirketi tarafından 2006 yılında 1,6 milyar dolara satın alınan video paylaşım sitesi YouTube, Türkiye'de temsilcilik açacağını duyurdu. Türkiye'de kısa süre önce düzenlenen 5651 sayılı kanun (İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun) kapsamında varılan bu karara ilişkin YouTube'dan yapılan açıklamada, "Değerlerimizden ödün vermeden ileriye doğru bir yol bulabildik ve yasaya uygun yerel temsilci tüzel kişilik atama sürecini başlatacağız" ifadelerine yer verdi.


- Abd

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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