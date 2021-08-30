Youtube trendleri sallayan Emir Güler "Nafile" şarkısı ile müzikseverlerle buluştu!

Youtube müzik dinleyerek keyifli zaman geçirmek isteyenlere müjde! Emir Güler slow müzik – pop müzik tarzında hazırladığı single'ını çıkardı. Nafile adı şarkısı ile sosyal medyada geniş yankı uyandıran şarkıcı, tarzı ile büyük beğeni topladı.

Genç müzisyen Emir Güler yeni, şarkısı Nafile; Youtube, Spotify platformlarında yayınladı. Müzikseverlerin büyük beğenisini toplayan Emir Nafile'si şimdiden dillere pelesenk oldu. Müzikseverler yeni single'ın ne zaman çıkacağını merakla bekliyor. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

NAFİLE, MÜZİKSEVERLERLE BULUŞTU!

Emir Güler, Nafile adlı single'ını 2021 Ağustos ayında Youtube ve Spotify mecralarında yayınladı. Slow müzik ve pop müzik severlerin ilgi odağı haline gelen şarkı, büyük beğeni topluyor. Müzik dünyasında adından sıkça söz ettirmeye başlayan Emir'in yen şarkısının ne zaman çıkacağı ise şimdiden merak konusu oldu.

İŞTE, EMİR'İN NAFİLE'Sİ