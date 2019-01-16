Youtube, Tehlikeli ve Zararlı 'Meydan Okuma' Videolarını Yasakladı

İnternetin en büyük video platformu YouTube, tehlikeli ve duygusal açıdan rahatsız edici kamera şakalarının ve "meydan okumaların" yer aldığı videolara artık izin vermeyecek.

YouTube, "meydan okuma" olarak adlandırılan bazı videoların yaralanma ve hatta ölümle sonuçlanması sonrası bu adımı atma kararı aldı.

Google, sahibi olduğu YouTube'da artık bu tarz içeriklere yer olmadığını açıkladı.

Kullanıcıların birbirlerine meydan okudukları ve kendi yaptıklarını tekrarlamaya teşvik eden bu videolar özellikle bu zorlukları göze alıp cesaretlerini test etmek isteyen çocuklar arasında yayılıyor.

Geçen yıl Brezilya'da 7 yaşında bir çocuk, bir "cesaret" videosundan etkilenerek bir deodorantı içine çekmiş ve hayatını kaybetmişti. Hangi videolar zararlı kapsamına girecek? Söz konusu yasak "meydan okuma" videolarıyla ilgili olunca, nasıl bir kriter uygulanacağı ve hangi içeriklerin zararlı ya da tehlikeli kapsamına alınacağı henüz belirsiz.

Platformun "Sık Sorulan Sorular (FAQ)" bölümündeki açıklamaya şu ifadeler eklendi:

"YouTube viral olmuş ve çok sevilen birçok 'meydan okuma' videosuna ev sahipliği yapıyor. Bununla birlikte eğlenceli olanın sınırı aşıp zararlı ya da tehlikeli alana girmediğini garanti eden kurallarımız var.

"Topluluk Kurallarımız, ciddi yaralanmalara sebep olabilecek tehlikeli eylemleri teşvik eden içerikleri yasaklıyor. Bugün, bu tanımın tehlikeli meydan okumalar ve şakaları da kapsadığını açıkça belirtmek isteriz; bundan böyle ciddi fiziksel yaralanmaya neden olabilecek şakalara izin verilmeyecek."

Yasaklanan içereklere birinin kendisini, fiziksel bir tehdit var olmasa bile, duygusal olarak ciddi tehlike altında hissettiği videolar da dahil edilecek. Çocuklarda travmaya neden olabilecek videolar da yasaklanıyor YouTube çocuklarda ciddi manevi zarara neden olabilecek, yani onlarda duygusal travma yaratabilecek videoları da platformdan kaldıracağını açıkladı. Çocuklarda hangi tür içeriklerin travma yaratabileceğine dair olarak da, çocuk psikologlarıyla yakın şekilde çalıştıklarını ekledi.

Platform yasaklanacak içeriklere dair net bir liste vermedi ancak bu duruma örnek olarak, çocukların ailelerinin öldüğüne inandırıldığı videoları gösterdi.

Geçen yıl ABD'de bir kadın erkek arkadaşını YouTube kanalları için çektikleri bir videoda vurarak öldürmüş ve 6 ay hapis cezası almıştı.

Son olarak da Netflix'teki Birdbox dizisinden etkilenenler günlük hayattaki birçok aktiviteyi gözleri bağlı şekilde yaparak videolarını çekmeye ve YouTube üzerinden paylaşmaya başladı. Şu ana kadar en az bir kişinin bu tarz video çekimleri sırasında yaralandığı biliniyor.

Türk YouTube yıldızları da kanallarında "Gülersen Kaybedersin", "Her şeyi karıştırıp içtik" gibi meydan okumalar (challenge) içeren videolar yayınlıyor.

Ancak YouTube'un daha önceden zararlı içeriklerle ilgili aldığı yasak kararlarını uygulamakta güçlük çektiği görülüyor.

Örneğin Buzzfeed'in araştırmasına göre, hayvanlarla cinsel ilişkiye girme videoları yasaklanmış ve geçen Nisan ayında bu videoların kaldırılması sözü verilmiş olmasına rağmen, YouTube'da hala bu içeriğe sahip birçok video bulunuyor.