Youtube, Sputnik ve RT'nin kanallarını Avrupa'da erişime kapattı - Haberler

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Youtube, Sputnik ve RT'nin kanallarını Avrupa'da erişime kapattı

AA, Dildar Baykan Atalay - Güncel
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Youtube, Sputnik ve RT'nin kanallarını Avrupa'da erişime kapattı

ABD merkezli teknoloji devi Google, Rusya-Ukrayna savaşında Rusya'nın "propaganda ve yanlış bilgi yaymasını önlemek" amacıyla Rus devletine bağlı basın organları RT ve Sputnik'in Youtube kanallarını Avrupa'da erişime kapattığını duyurdu.

ABD merkezli teknoloji devi Google, Rusya-Ukrayna savaşında Rusya'nın "propaganda ve yanlış bilgi yaymasını önlemek" amacıyla Rus devletine bağlı basın organları RT ve Sputnik'in Youtube kanallarını Avrupa'da erişime kapattığını duyurdu.

Teknoloji firmaları, Rusya'nın propaganda ve dezenformasyonunu önlemek amacıyla çeşitli adımlar atmaya devam ediyor.

Google'dan yapılan açıklamada Rus devletine bağlı faaliyet gösteren RT ve Sputnik'in Youtube kanallarına erişimin Avrupa'da yasaklandığı duyuruldu.

Öte yandan Çin merkezli video paylaşım platformu TikTok da benzeri bir adım atarak söz konusu kanalların hesaplarını Avrupa'da erişime kapattı.

AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel

Propaganda, Youtube, Google, Rusya, Güncel, Haberler

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