YouTube Shorts: TikTok'a rakip olacak platform Hindistan'da denenecek
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BBC

YouTube Shorts: TikTok'a rakip olacak platform Hindistan'da denenecek

YouTube Shorts'ta videolar 15 saniyeyle sınırlanacak ve platformda Çin şirketi ByteDance'a ait TikTok'takine benzer özellikler olacak.

YouTube Shorts: TikTok'a rakip olacak platform Hindistan'da denenecek
15.09.2020 14:27 | Son Güncelleme: 15.09.2020 15:35

YouTube, TikTok'a rakip olacak kısa video özelliği Shorts'un beta versiyonunu Hindistan'da denemeye başlayacağını açıkladı. YouTube Shorts'ta videolar 15 saniyeyle sınırlanacak ve platformda Çin şirketi ByteDance'a ait TikTok'takine benzer özellikler olacak.

Hindistan, Çin'le yaşadığı sınır gerginliğinin ardından TikTok ve 58 diğer Çin merkezli uygulamayı yasaklamıştı. Bu dönemde, Hindistan, 120 milyona ulaştığı tahmin edilen kullanıcı sayısıyla TikTok'un en büyük pazarıydı. YouTube Shorts, TikTok'un boşluğunu doldurmak için çıkarılan yerel uygulamalarla da rekabet edecek.

''KISA,YARATICI VİDEOLAR''

YouTube Ürün Yönetiminden Sorumlu Başkan Yardımcısı Chris Jaffe, Shorts'la kullanıcıların sadece mobil cihazlarını kullanarak gelişmiş araçlar yardımıyla kısa ve yaratıcı videolar çekip yayımlayabileceğini söyledi.

Farklı videoları bir araya getiren çok segmentli bir kameranın kullanıldığı platformda hız kontrolü, ve eller kullanılmadan çekim yapılabilmesi için geri sayım özelliği de olacak.

TİKTOK'UN KİŞİSEL VERİLERİ SIZDIRDIĞI ENDİŞE ETTİRİYOR

Jaffe, Shorts'un Hindistan'daki denemeden sonra zamanla geliştirilerek ve yeni özellikler eklenerek diğer ülkelerde de kullanıma gireceğini belirtti. ABD Başkanı Donald Trump, ulusal güvenlik kaygılarını gerekçe göstererek ByteDance'a bu ülkedeki operasyonlarını bir Amerikan şirketine devretmesi için 12 Kasım'a kadar süre tanımıştı.

Amerikan teknoloji firması Oracle, ByteDance'ın kendilerine teknoloji ortaklığı önerdiğini açıkladı. Trump, TikTok'un elindeki kullanıcı bilgilerini Çin hükümetiyle paylaşabileceğinden endişe ettiğini söylüyor. Hindistan hükümeti de TikTok'u benzer kaygılarla yasaklamıştı.

BBC
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