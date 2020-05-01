YouTube Reklamlar Yeni Bir Güncelleme Alıyor
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YouTube Reklamlar Yeni Bir Güncelleme Alıyor

YouTube Reklamlar Yeni Bir Güncelleme Alıyor
01.05.2020 03:32 | Son Güncelleme: 01.05.2020 03:32

Neredeyse sürekli olarak yeni güncellemeler alan YouTube reklamlar bu sefer ilginç bir şekilde değişti.

Neredeyse sürekli olarak yeni güncellemeler alan YouTube reklamlar bu sefer ilginç bir şekilde değişti. Şirket reklamlar ve ilgili radikal kararlar almak üzere. İşte güncelleme ile ilgili detaylar.

YouTube reklamlar bazı kişilerin canını çok sıkarken kimilerinin de ihtiyaç duyduğu her şeyi karşısına çıkarabiliyor. Bu nedenle şirketin reklam politikaları çok değişkenlik gösteriyor. Platform bazen reklamları daha çok ön plana çıkarırken bazen geri plana doğru çekiyor. Buradaki kararsızlık da muhtemelen kullanıcılardaki kararsızlığı yansıtıyor.

YouTube bu sefer reklamları ön plana alacak

Şirket tarafından yapılan yeni güncelleme ile birlikte reklamların daha çok ön planda olması bekleniyor. Böylece ihtiyaç duyduğu şeyleri insanların daha kısa sürede bulması sağlanmak isteniyor.

Bu seferki reklam politikaları biraz daha farklı olacak. YouTube videoları izlediğinizde üst veya alt bölümde videodaki ürünleri göster kısmı yer alacak. Sizler bu butona tıkladığınızda, karşınızda video içerisinde yer alan ürünler gösterilecek. Bu ürünlerin reklam sayfalarına gidecek ve isterseniz alışveriş yapabileceksiniz.

Basit bir örnek vermek gerekirse bir videoda 2020 yılının en iyi bilgisayar modelleri tanıtılmış olsun. Bu videodaki bilgisayar modelleri ile ilgili detayları alabileceksiniz. şirket bu hedefle satış rakamlarını arttırmak istiyor. Sizce YouTube tarafından uygulanacak bu yeni reklam politikası kullanıcılar tarafından memnuniyetle karşılanacak mı? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere iletebilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

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