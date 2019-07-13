YouTube Premium, Seçilen Kanalların Son Videolarını Otomatik Olarak İndirecek

YouTube'un ücretli abonelik servisi YouTube Premium, kullanıcılara güzel bazı özellikler sunuyor; bunlardan biri de video indirme özelliği. YouTube Premium abonesi olan kullanıcılar, istedikleri herhangi bir videoyu daha sonrasında çevrimdışı olduklarında izleyebilmeleri için kaydedebilme özelliğine sahip oluyorlar ancak YouTube, bununla da yetinmedi ve video kaydetme konusunda bir adım daha attı.

Artık Premium servisine abone olan kullanıcıların istedikleri kanallara yüklenen son videolar otomatik olarak cihazlara indirilecek. Eğer bir kanalın videolarını izlemeyi çok seviyorsanız ve hiçbir yeniliği kaçırmamak istiyorsanız, Wi-Fi olmayan alanlarda veya internetin çekmediği ortamlarda dahi o kanalın içeriklerini izlemek istiyorsanız, YouTube Premium servisi artık bunu yapabilmenize olanak sağlıyor.

Kullanıcılar manuel olarak hangi başlıkların veya hangi kanalların içeriklerinin indirilmesini istediğini seçebilecekler. Siz kanalda yeni çıkan içeriği henüz görmemiş olsanız dahi, YouTube sizin için yeni çıkan içerikleri indirecek ve internete erişiminiz olmadığı yerlerde sevdiğiniz kanallardaki hiçbir yeniliği kaçırmamanızı sağlayacak. Bu yeni özellik, YouTube Premium kullanıcılarına yavaş bir şekilde dağılıyor. YouTube'un Premium hizmeti şu an için ülkemizde maalesef kullanılamıyor.