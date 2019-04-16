Youtube, Notre Dame Yangınını 11 Eylül Saldırısının Görseliyle Paylaştı

Fransa'nın başkenti Paris'in sembol yapılarından Notre Dame Katedrali'nde çıkan yangın sonrası olayı canlı yayınlayan medya kurumlarının youtube kanallarında çıkan 11 Eylül terör saldırılarına ilişkin yazılar tepkiye neden oldu.

Dünyada milyonlarca kişi Paris'teki yangınla ilgili gelişmeleri takip etmek için youtube'daki canlı yayın kanallarına akın etti. France 24, NBC News ve CBS News gibi televizyonların 'son dakika' etiketiyle paylaştığı ve youtube kanallarından canlı olarak yayınladığı görüntüleri izleyenler ilginç bir detayla karşılaştı. Euronews.com'da Görüntüle