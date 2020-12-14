Youtube ne zaman düzelecek? Youtube düzeldi mi? Youtube Down: Youtube girme yöntemi! Youtube gizli sekmede nasıl açılır?

Sosyal medya platformanları arasında en çok kullanılanlardan olan Youtube çöktü! Bunun üzerine kullanıcılar Youtube ne zaman düzelecek? Youtube düzeldi mi? gibi soruların cevaplarını aradı. Peki Youtube neden çöktü, saldıraya mı uğradı?

Youtube, Google servislerinden biri olan karşımıza çıkmakta. Birçok servisin çöktüğü bu saatlerde Youtube'a da ulaşılamıyor. Youtube ne zaman düzelecek? Youtube düzeldi mi?

YOUTUBE ÇÖKTÜ MÜ?

Dünya çapında Youtube kullanıcıları, platforma ulaşamıyor. Youtube'a girdiğinizde şöyle bir yazı ile karşılaşıyorsunuz:

YOUTUBE DÜZELDİ Mİ?

Dünyaca ünlü Youtube platformu henüz düzelmedi.

YOUTUBE NE ZAMAN DÜZELECEK?

Yetkililer henüz açıklama yapmadı.

YOUTUBE GİZLİ SEKMEDEN NASIL GİRİLİR?

Youtube'a ulaşamayan kullanıcılar, gizli sekmeden girmeyi denediklerinde hesaba ulaştı.