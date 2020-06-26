YouTube Müzik Hızlı Kaydırma Özelliği Kazanabilir! Büyük bir kullanıcı kitlesine sahip olan YouTube müzik, kaydırma özelliği kazanabilir.

Büyük bir kullanıcı kitlesine sahip olan YouTube müzik, kaydırma özelliği kazanabilir. Platform, Tinder uygulamasına benzer bir kaydırma deneyimi yaşatmak istiyor. Dilerseniz detayları hep beraber inceleyelim.

Çevrimiçi müzik dinleme platformlarında çok güçlü bir rekabet bulunuyor. Spotify ve Apple Music gibi uygulamalar, her geçen yıl kullanıcı sayısını çok daha fazla artırmayı başarıyor. Google tarafından geliştirilen YouTube Müzik platformu ise, yine benzer özelliklerle kullanıcı memnuniyetini sağlamak için çaba harcıyor. Şimdi ise uygulamaya oldukça yeni bir özellik geldi.

YouTube Müzik güncellemesi kalıcı olmayabilir

Spotify ve Apple müzik gibi platformlarda halihazırda var olan kaydırma özelliği bu uygulamaya henüz yeni geliyor. Üstelik gelip gelmeyeceği bile belli değil. Bazı dönemlerde Google ve YouTube gibi platformlar çeşitli yeni özellikler deneyip orada bırakabiliyor.

YouTube tarafından sunulan bu uygulama, genellikle farklı bir strateji izliyor herhangi bir değişiklik yapmak istediğinde öncelikle bunu birkaç kullanıcıya deneyimletiyor. Eğer özelliğin açıldığı kullanıcılar bundan memnun kalırsa, çok hızlı bir şekilde diğer bütün kullanıcılara özellikler gönderiliyor. YouTube böylece herkesin sevgisini ve ilgisini kazanmaya çalışıyor.

Genel olarak bakıldığında son derece kullanışlı bir özellik olduğunu söyleyebiliriz. Oldukça basit olması ile birlikte, kullanıcıların ileri butonuna basmalarına gerek kalmıyor. Zaten yeni uygulamaların büyük bir çoğunluğu buna benzer özellikler sunuyor. Eğer bu yeni güncellemeyi kullanabilme şansını elde edersiniz deneyimlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Tamindir