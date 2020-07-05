Youtube Music, Son Etkinlik Hizmetini Test Ediyor! Son dönemin popüler müzik servisi Youtube Music, Youtube Premium ile birlikte geliyor. Özellikle Youtube'da gezinirken çok faydalı olan bu hizmete, bir de Spotify'a rakip bir müzik servisi eklenince gerçekten eşsiz oluyor.

Son dönemin popüler müzik servisi Youtube Music, Youtube Premium ile birlikte geliyor. Özellikle Youtube'da gezinirken çok faydalı olan bu hizmete, bir de Spotify'a rakip bir müzik servisi eklenince gerçekten eşsiz oluyor. Google, şimdi uygulamayı geliştirmek adına Youtube Music'e "son etklinlikler/ son çalınanlar" adında bir sekme ekleyecek.

Son Dinledikleriniz Kaydedilecek!

Youtube Music uygulamasına girip, "Kitaplık" sekmesine girdikten sonra en üstte çıkacak olan "Son Çalınan/ Son Etkinlik" kısmı, kullanıcıların son etkinliklerini kayıt altına alıp, yine kullanıcıya sunacak. Bu sekmede son dinlediğiniz şarkılara veya albümlere, yine son kaydettiğiniz şarklıara veya albümlere kolayca ulaşabileceksiniz.

Google Play Müzik'te de var olan bu sistem, artık Youtube Music'e eklenecek. Şimdilik Brezilya'da bir Android kullanıcısında ortaya çıkan bu özellik, yakında resmi olarak tüm kullanıcılar ile paylaşılacaktır. Bakalım Youtube Music'e eklenecek olan "Son Etkinlik" sekmesi ne kadar yararlı olacak.

Kaynak: Tamindir