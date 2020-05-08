YouTube Music Android ve iOS Yeni Özelliklerle Güncellendi
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YouTube Music Android ve iOS Yeni Özelliklerle Güncellendi

YouTube Music Android ve iOS Yeni Özelliklerle Güncellendi
08.05.2020 11:44 | Son Güncelleme: 08.05.2020 11:44

Spotify, Apple Music'den sonra çıkış yapan YouTube Music uygulaması yeni özelliklerle sürekli güncelleniyor. Google'ın yeni müzik dinleme servisi YouTube Music, son olarak kullanıcıların yeni şarkıları keşfetmesine yardımcı olacak yeni bir Keşfet sekmesi ile birlikte şarkılara eşlik etmeyi sevenler için şarkı sözleri (lyrics) özelliğini kazandı.

Spotify, Apple Music'den sonra çıkış yapan YouTube Music uygulaması yeni özelliklerle sürekli güncelleniyor. Google'ın yeni müzik dinleme servisi YouTube Music, son olarak kullanıcıların yeni şarkıları keşfetmesine yardımcı olacak yeni bir Keşfet sekmesi ile birlikte şarkılara eşlik etmeyi sevenler için şarkı sözleri (lyrics) özelliğini kazandı. Yeni YouTube Müzik özellikleri haberimizde.

Yeni YouTube Music Özellikleri

Dijital müzik servislerini tercih edenler için YouTube Music, Spotify ve Apple Music'den sonra en çok premium aboneye sahip online-offline müzik dinleme uygulaması. YouTube Music, Google'ın olmasına rağmen çıkış yaptığında rakiplerinin oldukça gerisindeydi ancak sürekli güncellemelerle hatalar düzetilmekle kalmıyor, yeni özellikler ekleniyor. Son olarak Keşfet ve Şarkı Sözleri özelliği eklendi. Bir süredir bazı kullanıcıların kullandığı özellikler artık tüm kullanıcılara açık. Keşfet bölümü, kullanıcıların yeni çıkan albüm ve şarkıları bulmalarını ve modlarına göre çalma listelerine göz atmalarını sağlarken, Şarkı sözleri (Lyrics) kullanıcıların sevdikleri şarkıları şarkıcıyla birlikte söylemelerine yardımcı oluyor. Ancak şarkı sözleri tüm parçalarda gösterilmiyor.

YouTube Music yeni Keşfet sekmesi ve Şarkı sözleri özelliği Android ve iOS uygulamasına eş zamanlı eklendi. Reklamsız, internetsiz ve kilit ekranında müzik dinleme sunan YouTube Music Premium, aylık 13.99 TL.

Check out some new features on #YouTubeMusic. Introducing the Explore Tab, where you can find new releases and browse playlists by mood, and Song Lyrics to sing along to your favorites. Now available for Android and iOS users → https://t.co/WgHKyzT2vn pic.twitter.com/Dj4gX1AQpK

— YouTube Music At Home (@youtubemusic) May 6, 2020

Kaynak: Tamindir

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