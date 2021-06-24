Youtube Kids'in bilgi ve eğlence dünyası, Samsung Galaxy akıllı cihazlarda

Samsung'un çocukların hem keyifli zaman geçirebilecekleri hem de yeni bilgiler öğrenebileceği Galaxy akıllı telefon ve tabletleri ile YouTube Kids uygulaması, çocuklar için güvenli bir dijital deneyim sunuyor.

Samsung'un çocukların hem keyifli zaman geçirebilecekleri hem de yeni bilgiler öğrenebileceği Galaxy akıllı telefon ve tabletleri ile YouTube Kids uygulaması, çocuklar için güvenli bir dijital deneyim sunuyor.

Samsung'dan yapılan açıklamaya göre, Samsung Galaxy akıllı telefon ve tabletlerde de yer alan YouTube Kids uygulamasıyla çocuklar, önlerindeki uzun yaz boyunca sadece izlemekle kalmadıkları, aynı zamanda ürettikleri bir dünyayı keşfe çıkacak.

Çocukların hem keyifli zaman geçirebilecekleri hem de yeni bilgiler öğrenebilecekleri YouTube Kids uygulaması ile aileler çocuklarına daha güvenli bir dijital deneyim sunuyor.

Bu sayede aileler çocuklarına dijital dünyayı keşfederken rehberlik edebiliyor, tasarlayabilecekleri araçlar sunabiliyor ve çocuklarının dijital deneyimlerini özelleştirebiliyor.

Bugüne kadar 106 ülkede 44 farklı dilde aileler ve çocuklar tarafından kullanılan YouTube Kids, tamamen çocuklara özel hazırlanan ayrı bir uygulama olma özelliği taşıyor. Çocuklar, YouTube Kids'te yer alan kategorilerdeki kanallar ve çalma listeleri ile yeni içerikler hakkında bilgi edinme ve eğlenme olanağı buluyor.

Aileler izleme deneyimini özelleştirebilmek için de YouTube Kids'in öne çıkan ebeveyn denetimlerini kullanabiliyor.

Samsung Galaxy akıllı cihazların Youtube Kids uygulaması ile sundukları tüm özellikler için "https://www.samsung.com/tr/explore/wellbeing/discover-youtube-kids-with-galaxy-tablets/" sayfasını ziyaret edilebiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt