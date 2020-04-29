YouTube "Karantina Kaldırılsın" Diyen Doktoların Videosunu Kaldırdı!
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YouTube "Karantina Kaldırılsın" Diyen Doktoların Videosunu Kaldırdı!

SARS-CoV-2 virüsünün yayılımı ile birlikte yanlış bilgiler ve hatalı yönlendirmeler kayda değer şekilde artış göstermişken sosyal medya platformları bu yöndeki içeriklere izin vermeyeceklerini açıklamıştı.

YouTube
29.04.2020 12:32 | Son Güncelleme: 29.04.2020 12:32

SARS-CoV-2 virüsünün yayılımı ile birlikte yanlış bilgiler ve hatalı yönlendirmeler kayda değer şekilde artış göstermişken sosyal medya platformları bu yöndeki içeriklere izin vermeyeceklerini açıklamıştı. Buna karşın bu durumun karşıt görüşler için de geçerli olabileceği görülüyor ki YouTube "karantina kaldırılsın" diyen doktorların videosunu yayından kaldırdı.

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Geçtiğimiz günlerde Dan Erickson ve Artin Massihi tarafından yayınlanan bir video, şu sıralar dünyanın dört bir yanında uygulanmakta olan evden çıkma yasağı uygulamalarının kaldırılmasını tavsiye ediyordu. Kısa süre içerisinde viral olan video geçtiğimiz saatlerde platformdan kaldırıldı.

Yalnızca son bir hafta içerisinde yaklaşık 5,000 test yaptıklarını söyleyen iki doktor, koronavirüsü mevsimsel grip ile karşılaştırdıklarında bunda ciddi bir farklılığın olmadığını söyledi.

"Hala evlerimizde mi durmamız gerekiyor? Cevabımız kesinlikle hayır."

"İşletmelerin kapatılması mı gerekiyor? Kesinlikle hayır. Peki onları test etmemiz ve tekrar işe başlamalarını sağlamamız mı gerekiyor? Tam olarak."

"2017 ve 2018 yıllarındaki sayıları incelerseniz gribe bağlı olarak her sene 37,000 ila 60,000 ölüm yaşadığımızı fark edersiniz. Salgın yok."

"Evde kalmak bağışıklık sistemini zayıflatır. ve sonra hepimiz daha savunmasız bir şekilde dışarı çıkarız. Virüs ve bakteriler ile temas ettiğimizde ne olacağını düşünüyorsunuz? Hastalıklar artacak."

Kısa süre içerisinde yaklaşık 5,5 milyon kez izlenen video YouTube'un hizmet şartlarını ihlal ettiği gerekçesi ile yayından kaldırıldı. Doktorlar bu duruma itiraz ettiklerini dile getirse de konu hakkında bir dönüşün şu aşamada yapılmadığını belirtmek gerekiyor.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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