YouTube kapatıldı mı? İşte ayrıntılar...

SON DAKİKA... Milyarca kişinin ziyaret ettiği video izleme platformu YouTube çöktü. Platforma girmek isteyenler hata ekranı ile karşılaşıyor. Peki YouTube neden girmiyor? YouTube kapatıldı mı? İşte ayrıntılar…

Youtube'a girmeye çalışanlar "Bir şeyler yanlış gitti" ekranı ile karşılaşıyor. Bu durum acaba YouTube kapatıldı mı?' sorusunu akıllara getirdi. Global bir sorun yaşayan Youtube'dan henüz resmi açıklama gelmedi.

Google'ın en popüler hizmetlerinden biri olan Gmail'da da benzer bir sorun yaşanıyor.

'YOUTUBE KAPATILDI MI?' SORUSU AKILLARA GELDİ





1 Ekim itibarıyla yürürlüğe giren sosyal medya yasası ile Türkiye'de 1 milyonun üzerinde aktif kullanıcıya sahip olan sosyal medya platformlarına "resmi Türkiye temsilcisi" bildirme zorunluluğu getirilmişti.

TEMSİLCİ BİLDİRMEDİ





Ancak aradan geçen 2 aydan fazla süreye rağmen büyük sosyal medya platformlarının hiçbiri Türkiye temsilcisi bildirmedi.

30 MİLYON TL CEZA KESİLDİ





Platformların, yasa yürürlüğe girdikten sonraki 30 gün içerisinde temsilci bildirmemeleri nedeniyle geçtiğimiz ay YouTube, Twitter, TikTok, Instagram gibi sosyal medya devlerine 10'ar milyon TL para cezası kesilmişti. Şirketler, aradan geçen 30 günlük sürede hala temsilci bildirmedikleri için bu ayın başlarında 30'ar milyon TL daha para cezasına çarptırılmışlardı.

Önümüzdeki 30 günlük sürede temsilci bildirmemeleri durumunda ise şirketlerin, 3 ay süre boyunca Türkiye'de reklam çalışmalarını durdurma cezası alması bekleniyordu. Yaşanan son gelişmenin söz konusu yasa ile bağlantılı olup olmadığı ise tartışma konusu oldu.





Kaynak: Snob Magazin