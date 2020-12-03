Youtube kapatılacak mı? Youtube yasaklanıyor mu? Youtube neden ceza aldı
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Youtube kapatılacak mı? Youtube yasaklanıyor mu? Youtube neden ceza aldı

03.12.2020 14:20 | Son Güncelleme: 03.12.2020 14:23
Youtube kapatılacak mı? Youtube yasaklanıyor mu? Youtube neden ceza aldı

Youtube, Facebook, Instagram, Tiktok gibi popüler sosyal medya uygulamaları Türkiye'nin resmi bir temsilci bulundurma şartını tanınan sürede yerine getirmedikleri için ciddi bir yaptırım ile karşı karşıya. Peki, Youtube kapatılacak mı? Youtube yasaklanıyor mu? Youtube neden ceza aldı?

Youtube ve türevi diğer sosyal mecralar Türkiye'nin resmi bir temsilci bulundurma şartını tanınan sürede yerine getirmedikleri için ciddi bir yaptırım ile karşı karşıya. Bu durumda ceza almak ya da tamamen kapatılmak gibi yaptırımlar ile karşı karşıya olan Youtube ve diğer sosyal mecralar kapatılacak mı? Youtube kapatılacak mı? Youtube yasaklanıyor mu? Youtube neden ceza aldı?

YOUTUBE KAPATILACAK MI?

Türkiye'nin resmi bir temsilci bulundurma şartını tanınan sürede yerine getirmeyen Youtube, Facebook, Twitter, YouTube, TikTok ve Instagram'a ikinci yaptırım olan 30'ar milyon TL'lik cezalar kesildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde dev şirketlere gözdağı vermiş ve "Vatandaşlarımızın haklarını korumayı sürdüreceğiz" demişti.

Bu noktada pek çok sosyal mecra gibi Youtube'da bazı cezalar ile karşı karşıya kaldı. kapatılmak ya da cezasını ödemek zorunda kalan Facebook'un işleyeceği tavır merak konusu.

ÖDEME YAPILMAZSA CEZANIN DEVAMI FARKLI OLACAK

Reklam yasağının verildiği tarihten itibaren 3 ay içinde gerekli yükümlülükleri yerine getirmeyen şirketler hakkında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, sosyal ağ sağlayıcısının internet trafiği bant genişliğinin yüzde 50 daraltılması için sulh ceza hakimliğine başvurabilecek. Bu ceza da yüzde 90'a kadar artabilecek.

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