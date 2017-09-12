Youtube Kanalı "Oha Diyorum" İlk Filmi 3 Kasım'da Sinemalarda!

Hemen, hemen 4 milyona yakın bir abone kitlesi bulununan mediacraft ekibi OHA Diyorum kanalının yaptığı sinema filmi 3 kasımda tüm sinemalarda bizleri bekliyor.





Türkiye'nin en tanınmış YouTube kanallarından olan ve izlenme sayısı olarak dünya genelinde da hatırı sayılır bir yerde olan OHA Diyorum'un sinema filminin, Mediakraft'ın yaptığı bir paylaşım ile 3 Kasım'da vizyonda olacağını öğrenmiş olduk.







Başrolünde 3 YouTube fenomeni Melih Abuaf, Fırat Sobutay ve Alper Rende ile oyuncu Bahar Şahin'in bulunduğu sinema filminin çekimleri 10 Ağustos'ta başlamıştı. Bu dört oyuncunun yanısıra Mert Karadaş, Egemen Syalnız, Zeliha Gümüş, Begüm Çağla Taşkın, Sezgi Sobutay ve Sıla Erkan'ın da bulunduğu filmin yönetmenliğini Ersan Özer, görüntü yönetmenliğini ise Erhan Makar yapacak.







Filmin hikayesi ise şöyle olacak: Filmdeki kahramanlarımız, Fırat'ın arabasını çalan hırsızların peşine düşüyor. Arabada Fırat'ın kızının doğduğundan bu yana çekilmiş bütün fotoğraflarının ve videolarının olduğu ve diğer da kopyası olmayan bir hard DİSK vardır. Melih, Fırat ve Alper, sabit diski alabilmek için yola kanaat kendilerini hem komik hem de aksiyon dolu bir maceranın içinde bullinkar.



Bu haberle beraber şunu da anlamış olduk ki fenomenler için internet, artık bir aracı görevi görmeye başladı. Hatırlarsanız geçtiğimiz aylarda vizyona giren Cumali Ceber filmiyle Vine fenomeni Halil Söyletmez de sinema dünyasına adım atmış, 3 gün içerisinde elde ettiği izlenme sayısı ile zirveye yerleşmişti.