YouTube kanalı KHK TV'ye erişim engeli getirildi
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YouTube kanalı KHK TV'ye erişim engeli getirildi

Genel Yayın Yönetmenliğini KHK ile ihraç edilen Prof. Haluk Savaş'ın yaptığı ve çalışanlarının tamamının gönüllü olduğu YouTube kanalı KHK TV'ye erişim engeli getirildi

27.02.2020 13:49 | Son Güncelleme: 27.02.2020 13:49
YouTube kanalı KHK TV'ye erişim engeli getirildi

Kanun Hükmünde Kararname ile mesleklerinden ihraç edilenler tarafından kurulan ve özellikle KHK'lı hikayelerine yer veren YouTube kanalına erişim 'de engellendi.


TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Üyesi, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda erişim engelinin mahkeme kararı olmadan alındığını duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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