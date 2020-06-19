YouTube Irkçılık İddialarının Merkezine Oturdu: Büyük Davalar Başlıyor! Herkesin video ve çeşitli içerikler izleyebileceği YouTube ırkçılık iddiaları ile çalkalanıyor.

Herkesin video ve çeşitli içerikler izleyebileceği YouTube ırkçılık iddiaları ile çalkalanıyor. Şirketin özellikle de siyahiler konusunda izlediği politika bugüne kadar defalarca eleştirilmişti. Elbette sadece siyahiler için değil, aynı zamanda LGBTİ ve diğer bireylere de ayrımcılık yaptığı söyleniyor.

Şirket ile ilgili iddialar; 'Kısıtlı Mod'u kötüye kullanarak 'Black Lives Matter' (Siyahi Hayatlar Önemlidir), 'Racial Profiling' (Irka Göre Fişleme) ve 'White Supremacy' (Beyaz Üstünlüğü) gibi başlıkları engellemesi ile başladı. Ondan kısa bir süre önce, yine ayrımcılık yaptığı konusunda çok fazla tartışma yaratılsa bile yine de pek etkili olmadı. Ancak George Floyd olaylarından sonra işler şirket aleyhine gelişti.

YouTube ırkçılık konusunda yapay zekayı mı kullanıyor?

Google tarafından geliştirilen YouTube platformu ile ilgili iddialar oldukça fazla. Daha geçen ay çocuk istismarı hakkında yeterli çalışmalar yapmadığı söylenen bu platform, şimdilerde yeni ırkçılık davaları ile karşı karşıya kaldı. Ortaya atılan iddialardan bazıları gerçekten de son derece ilginç. Örneğin platformun ırkçılık yapmak için yapay zeka kullandığı söyleniyor.

Siyahi vatandaşların kendi haklarını savunmak için tüm dünyada gösterirler yaptığı şu günlerde, herkes çok gergin. Ufak bir yanlış anlaşılma bile dava açılmasına neden olabiliyor. Bunun farkında olan YouTube platformu, siyahiler ile ilgili yorumların büyük çoğunluğunu kaldırıyor. İyi ama neden? Gelen bilgilere göre şirket riske girmek istemiyor. Siyahiler ile ilgili yapılan bütün yorumları kötü algılıyor.

Açılan başlıklardan ve yapılan yorumlardan bazıları onların haklarını savunmaya yönelik. Fakat YouTube herhangi bir ırkçı söylem olmasın diye hepsini engelliyor. Tabi aradan bazıları yorum yapabiliyor. Ancak genel olarak içerisinde siyahi benzetmeleri olanları kaldırıyor. Peki siz platformun bu stratejisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.