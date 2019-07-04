YouTube 'Hackerlık' Eğitimi Videolarını Silerken Komik Bir Hata Yaptı

YouTube, diğer sosyal mecralar gibi izin verilen ve verilmeyen içerikleri sık sık güncelliyor. Bu yılın başında yeni bir karar alan YouTube, hack ve phishing (bir çeşit dolandırıcılık) içeriklerini yasaklı video içeriği listesine eklemişti. O dönemde çok da tartışma yaratmayan karar, bir "beyaz şapkalı" hacker kanalının kaldırılmasıyla beraber gündeme geldi.

Kody Kinzie, Hacker Interchange'in kurucularından biri. Bu organizasyon, kendini bilgisayar bilimleri ve güvenlik eğitimi vermeye adadığını belirtiyordu. Organizasyonun Cyber Weapons Lab adlı YouTube serisi de yayındaydı ancak kanal dün itibarıyla yeni video yükleyemediklerini belirtti. Kinzie, bu durumun sebebi olarak bütün içeriklerinin işaretlenmiş olmasını ve yayından çekilmelerini gösterdi. Kinzie, yapılan temizlikte kendilerinin de zarar gördüğünü belirtti.

Kural, YouTube'un "zararlı veya tehlikeli içerik" sayfasında yer alıyor. Buna göre hack ve phishing için eğitim videosu yapmak, güvenlik sistemlerini aşacak ya da kullanıcı bilgilerini ve kişisel verileri çalmayı gösterecek içerikler platformda yer alamıyor.

Kinzie ve başka uzmanlar, hack işleminin kendisinin illegal olmadığını ancak illegal amaçlarla kullanılabildiğini belirtirken, bu durumun bilgisayar güvenliği, hack ve phishing engelleme alanlarında çalışan herkes için kötü haber anlamına geldiğini söyledi. YouTube, benzer şekilde hırsızlık yöntemlerini anlatan videoları da yasaklıyor.

İnternet Archive'a göre bu kural 5 Nisan'dan bu yana yürürlükte. YouTube yetkilileri ise bu kuralın yeni olmadığını ancak bahar güncellemesi ile var olan kuralların daha açık hale getirildiğini söyledi.

YouTube kuralları, tehlikeli aktivitelerin içeriklerde kullanılmasını "öncelikli amacın eğitim, dökümantasyon, bilimsel ya da artistik amaç olması durumunda" kaldırmıyor. Öte yandan bir diğer kuralında da hack ve phishnig konularında eğitim videolarının yasak olduğunu söylüyor. Haliyle olan Hacker Interchange gibi güvenlik testlerine odaklanan ve eğitim veren kişi ve kurumlara oluyor. YouTube bu konuda nasıl bir yol haritası izlenmesi gerektiğine dair eğitim vermiyor.

YouTube'dan bir sözcü, kanalın yanlışlıkla kaldırıldığını kabul etti. Daha önce de ırkçı söylemlere sahip yayınları kaldıran YouTube, o süreçte ırkçılık karşıtı içerikleri de kaldırmıştı. Büyük ölçekli moderasyon zaten zor ancak YouTube'da gerçek insan moderatörlerin de değerlendirmelerinde çok başarılı olduğu söylenemez.

YouTube, kanalın videolarını geri yükledi. Burada bize soracak tek bir soru kaldı: YouTube, tehlikeli olabilecek ancak aynı zamanda da çok değerli araştırmalar yapılabilecek alanlardaki içerikleri hangi noktadan sonra engellemeli?