YouTube Fenomenleri Ne Kadar Kazanıyor? Beklendiği Gibi Değil Birçok kişinin merak ettiği YouTube fenomenleri ne kadar kazanıyor sorusu kafa kurcalamaya devam ediyor.

Birçok kişinin merak ettiği YouTube fenomenleri ne kadar kazanıyor sorusu kafa kurcalamaya devam ediyor. Bazıları onların çok uçuk miktarlarda kazanç sağladığını söylerken, kimileri de çok az kazandıklarını biliyor. Bakalım bu fenomenler ne kadar kazanıyor?

Sadece Türkiye'de değil, aynı zamanda dünya genelinde YouTube bir numaralı video platformu. Eğlenceden sağlık alanına kadar neredeyse bütün sektörlerde paylaşımlar yapılabilen ve yorumların havada uçuştuğu bu uygulama, Google destekli. Bu nedenle Google üzerinden elde edilen kazançlar, aynı zamanda YouTube ile aynı.

YouTube fenomenleri kazancını artırıyor

İngiltere'de hayatını sürdüren 18 yaşındaki Joe Farrington üzerinden bir hesaplama yapabiliriz. 139.000 kişinin abone olduğu 'Joe Fazer' isimli kanalında fitness videoları yayınlayan bu genç adam, son derece yetenekli.

YouTube üzerinden video üretenler, CPM oranı denilen bir yöntemle çalışan Google AdSense yardımıyla kazanç sağlıyor. CPM diğer bir tabirle '1.000 video görüntülenmesi başına maliyet', üreticiden üreticiye sürekli olarak değişiklik gösterebiliyor. İzleyicilerin normal olarak videonun neresinde azaldığından videonun kendine çektiği reklamcılara kadar her şeyi kazanç miktarını etkiliyor. Tüm bunlara ek olarak YouTube fenomenleri, sponsorluk üzerinden de para kazanabiliyor. Ancak bu miktarın çok fazla olduğunu söylemek mümkün değil. Örneğin bu genç YouTuber, 10 milyon kez izlenen bir videonun AdSense'ten aylık olarak yalnızca 2.000 dolar civarı kazandırdığını belirtti. Toplam düşünüldüğünde, 100 bin takipçiye sahip bir YouTuber, yaklaşık olarak aylık 3200 dolar kazanabiliyor.