Youtube Fenomeni, 27 Milyon Liralık Ev Aldı

Jake Paul ismindeki Youtube fenomeni Los Angeles'ta oturduğu bölgedeki gürültülü yaşamı nedeniyle davalık olmasının ve tehditler almasının ardından taşındı. Yaklaşık 7 milyon dolar değere sahip olan ev Los Angeles'in zengin muhitlerinden Calabasas'ta bulunuyor. Jake Paul 16 yaşındayken Vine videoları yayınlayarak para ve şöhrete kavuşmuştu.

EV BİN 400 METREKARE

Bin 400 metrekare kullanım alanına sahip ev sayesinde fenomen isim özel hayatını biraz daha saklayabilecek.Zira lüks malikânenin girişinde demir bir kapı ve girişe dek özel bir yol bulunuyor. 3 katlı spiral girişin olduğu evde İtalyan karo ve ahşaplar kullanılmış ve salonun iki sütun, şömine ve boydan boya pencereler dikkati çekiyor.

Bir bölümü avangart bir bölümü klasik anlayışa sahip olan malikânede spor ve sinema salonu, çalışma odası ve çok özel bir banyo bulunuyor. Bluetooth teknolojisinin kullanıldığı banyoda spa ve arometerapi imkânı da var.

14 BİN METREKARE ARAZİ ÜZERİNE KURULU

Havuzu, arka bahçedeki iki şelaleli peyzajı ve 4 araç ve 12 motor alabilen garajıyla birlikte ev neredeyse 14 bin metrekare araziye yayılıyor.

2013'te Vine'da 5.3 milyon takipçi ve 2 milyar gösterine ulaşan Jake Paul ünlenince Disney'in Bizaardvark dizisinde oynamaya başlamıştı.

2017 yılında Beyaz Saray'a davet edilen burada banyoya saklanarak yaptığı Youtube yayınıyla ses getirmişti. 20 yaşındaki fenomen çeşitli filmlerde rol aldı ve single da çıkardı.

Jake Paul, geçtiğimiz günlerde Team 10 isminde sosyal medya fenomenlerine pazarlama yönetimi hizmeti veren bir şirket de kurdu. 1 milyon dolar fon toplayan şirketin yatırımcıları arasında Danhua Capital, Horizons Alpha, Vayner Capital, Sound Ventures & A-Grade Investments ve Adam Zeplain de bulunuyor.

















