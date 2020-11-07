Youtube Ermenistan'a bağış toplayan müzik grubuna arka çıktı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Youtube Ermenistan'a bağış toplayan müzik grubuna arka çıktı

07.11.2020 15:47 | Son Güncelleme: 07.11.2020 15:51
Youtube Ermenistan'a bağış toplayan müzik grubuna arka çıktı

ABD'deki Ermeni –Amerikan müzik grubu System of a Down 15 yıl aradan sonra piyasaya geri döndü.

ABD'deki Ermeni –Amerikan müzik grubu System of a Down 15 yıl aradan sonra piyasaya geri döndü. Müzik grubu klibinde Azerbaycan'daki sivilleri hedef alan Ermenistan'a bağış  toplamak içi çağrıda bulunurken, Yotube da videonun yayınlanmasına sessiz kaldı.

Sosyal medya platformu Facebook ve Twitter'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim sürecindeki tweetlerinin neredeyse yarısını sansürledi. Sosyal medya platformlarının çifte standart uygulamalarına Youtube da katıldı.Youtube, Ermenistan'ın 27 Eylül'den bu yana Azerbaycan'daki sivillere yönelik soykırımına arka çıktı. 

15 YIL SONRA PROVOKASYON İÇİN DÖNÜŞ YAPTI

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 1994 yılında kurulan Ermeni –Amerikan müzik grubu "System of a Down" 15 yıl aradan sonra piyasaya dönme kararı aldı. Müzik grubunun ilk icraatı ise, Azerbaycan tarafından hezimete uğrayan Ermenistan ordusu için bağış toplamak oldu.  Müzik grubu 27 Eylül'den bu yana Azerbaycan'daki sivilleri hedef alan Ermenistan'ı haklı gösterme çabası için klip çıkardı.Klipte işgal altındaki Dağlık Karabağ'da cephede olan Ermenistan askerlerinin görüntülerine de yer verildi.

MÜZİK GRUBU ERMENİSTAN İÇİN BAĞIŞ TOPLIYOR

Kliplerini YouTube üzerinden yayınlayan grup, "Yıllar sonra 2 yeni şarkı yayınladık. Şarkılarımızda Karabağ ve Ermenistan'dan bahsettik. Destek bekliyoruz.Yardımlar Karabağ ve Ermenistan'daki ihtiyaç sahipleri ve askerler için kullanılacak" ifadeleri yer aldı. Müzik grubu ayrıca, şarkıların indirilmesini de 'hayır işi' olarak nitelendirildi. 

YOUTUBE'TAN ÇİFTE STANDART

YouTube'un bağış kampanyası başlatan müzik grubuna tüm dünyanın tanık olduğu Ermenistan'ın Azerbaycan'daki sivillere yönelik saldırılarına rağmen sessiz kaldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Ermenistan'ın Suriye'den Dağlık Karabağ ve Zengilan'a getirdiği paralı askerlerin listesi ortaya çıktı
Ermenistan'ın Suriye'den Dağlık Karabağ ve Zengilan'a getirdiği paralı askerlerin listesi ortaya çıktı
Charlie Hebdo: Erdoğan karikatürüyle tepki toplayan ve yayınları tartışma yaratan Fransız hiciv dergisi
Charlie Hebdo: Erdoğan karikatürüyle tepki toplayan ve yayınları tartışma yaratan Fransız hiciv dergisi
Ermenistan tarafından terk edilen 85 yaşındaki Ermeni kadınlara Azerbaycan sahip çıktı
Ermenistan tarafından terk edilen 85 yaşındaki Ermeni kadınlara Azerbaycan sahip çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ziya Selçuk İlham Aliyev Donald Trump Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akalın Yasemin Allen İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Can Bartu Sinan Gümüş Mbaye Diagne Sergen Yalçın Rıza Çalımbay
Daha Fazla Ölü Türk Beşiktaş Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Youtube Ermenistan'a bağış toplayan müzik grubuna arka çıktı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.11.2020 15:58:53. #1.15#
title