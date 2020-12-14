Youtube düzeldi mi? Youtube Down: Youtube girme yöntemi! Youtube gizli sekmede nasıl açılır? Youtube neden çöktü?

Sosyal medya platformanları arasında en çok kullanılanlardan olan Youtube çöktü! Bunun üzerine kullanıcılar Youtube ne zaman düzelecek? Youtube düzeldi mi? gibi soruların cevaplarını aradı. Peki Youtube neden çöktü, saldıraya mı uğradı?

Youtube, Google servislerinden biri olan karşımıza çıkmakta. Birçok servisin çöktüğü bu saatlerde Youtube'a da ulaşılamıyor. Youtube ne zaman düzelecek? Youtube düzeldi mi?

YOUTUBE ÇÖKTÜ MÜ?

Dünya çapında Youtube kullanıcıları, platforma ulaşamıyor. Youtube'a girildiğinde bir hata veriyordu. Youtube'da hiçbir videoya hatta anasayfaya dahi ulaşılamadı.

YOUTUBE DÜZELDİ Mİ?

Dünyaca ünlü Youtube platformu 15:35 itibariyle ulaşıldı.

YOUTUBE NEDEN ÇÖKTÜ?

Yetkililer henüz açıklama yapmadı.

YOUTUBE GİZLİ SEKMEDEN NASIL GİRİLİR?

Youtube'a ulaşamayan kullanıcılar, gizli sekmeden girmeyi denediklerinde hesaba ulaştı. ü

Masaüstünde tarayıcınıza sağ tık yaptığınız da gizli sekme kısmına ulaşabilirsiniz.

Mobil kullanıcılar ise tarayıcıya geldiklerinde sağ üstte yer alan özel modu tercih edebilir.