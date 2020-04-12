Youtube Dokunmatik Ekranlı Cihazlar için Kendini Geliştiriyor Youtube, web sitesini dokunmatik ekranlarda daha iyi performans sergilemesi için güncelliyor. Geliştirilen güncellemeler ile Youtube internet sitesinin, özellikle tabletlerde çok daha iyi bir performans sergilemesinin amaçlandığı belirtiliyor.

Youtube, web sitesini dokunmatik ekranlarda daha iyi performans sergilemesi için güncelliyor. Geliştirilen güncellemeler ile Youtube internet sitesinin, özellikle tabletlerde çok daha iyi bir performans sergilemesinin amaçlandığı belirtiliyor. Corona virüsü salgını nedeniyle evlerinde kalmak durumunda olan kişilerin neredeyse tamamı zamanlarının büyük bir çoğunluğunu internette geçiyor. İnternette en çok zaman geçirilen platformlardan bir tanesi de Youtube internet sitesi. Google, Youtube internet sitesinin dokunmatik ekranlarda daha iyi performans sergileyebilmesini sağlayacak bazı güncellemeleri kullanıcılarına sundu. Dokunmatik ekrana sahip bir cihazdan Youtube internet sitesine girdiğiniz zaman videoların küçük resimlerinin altında üç nokta menü seçeneği ile karşılaşacaksınız. Güncelleme gelmeden önce üç nokta menü seçeneğinin görünmesi için imleci video resminin üzerine getirmek gerekiyordu ve bu durumda kullanım zorluğuna neden oluyordu.

İnternet Sitesinde Yer Alan Simgeler Artık Çok Daha Büyük Boyutlarda Gösteriliyor

Gelen güncellemelerden bir diğer ise izleme geçmişi eklentisiyle ilgili. Yeni güncelleme ile videoları yukarı-aşağı taşıma yolu ile sıralayabiliyorsunuz. Daha önceki sürümlerde yer alan bu özellik bir süreliğine kullanımdan kaldırılmıştı. Google tarafından yayınlanan yeni güncelleme ile bu özellik tekrar aktif hale geldi. Yeni güncelleme ile internet sitesinde bulunan simgelerin boyutları da değiştirildi. Daha büyük bir şekilde tasarlanan yeni simgelere, dokunmak çok daha rahat bir hâl aldı.