YouTube'dan, Covid-19 aşıları hakkında yanlış bilgi içeren görüntüleri kaldırma kararı

ABD merkezli video paylaşım sitesi YouTube, korona virüse (Covid-19) karşı geliştirilen aşılar hakkında yanlış bilgi içeren görüntüleri kaldırma kararı aldığını duyurdu.

Korona virüse (Covid-19) karşı dünya genelinde aşılamalar hız kesmeden devam ederken, ABD merkezli video paylaşım sitesi YouTube'dan, Covid-19'a karşı geliştirilen aşılara ilişkin yanlış bilgi içeren görüntülere yönelik yaptırım kararı geldi. YouTube tarafından yapılan yazılı açıklamada, dünya genelinde yerel sağlık yetkilileri ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından güvenli ve etkili olduğu onaylanmış olan ve halihazırda uygulanan Covid-19 aşıları hakkında yanlış bilgi içeren görüntülerin, YouTube'un ihtar politikasına tabi olacağı ve bu videoların kaldırılacağı kaydedildi. YouTube, "Bu, onaylanmış aşıların otizme, kansere veya kısırlığa neden olduğunu ya da aşılardaki maddelerin onları alan kişileri takip edeceğine yönelik yanlış bilgi veren içerikleri kapsayacak" ifadelerini kullandı.

Politikanın, kızamık için olanlar gibi belirli bağışıklamaların yanı sıra aşılarla ilgili genel ifadeler için de geçerli olduğunu da belirten YouTube, yeni politika kapsamında, aralarında aşı karşıtı Robert F. Kennedy Jr.'a bağlı bir grup olan "Çocuk Sağlığı Savunma Fonu'na" ait kanalda dahil olmak üzere "aşılar hakkında yanlış bilgi yayan" tanınmış kanalları kapatacağını kaydetti. Çocuk Sağlığı Savunma Fonu'ndan ise henüz konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.

Öte yandan ABD merkezli teknoloji şirketi Google'a ait olan video platformu YouTube, daha önce salgın sürecinde Covid-19 salgını, Covid-19'un tedavi ve önlemleri hakkında yanlış bilgileri yasaklayan bir politika getirmişti. Yeni politika kapsamında geçtiğimiz Ağustos ayında YouTube, yüz maskelerinin maskelerin etkinliği hakkında yanlış iddialarda bulunduğu gerekçesiyle ABD'nin Kentucky Eyaleti Senatörü Rand Paul'un YouTube hesabını 7 gün süreyle kapatmıştı. Paul ise, YouTube'un kararını eleştirerek, kapatılma kararını "onur rozeti" olarak nitelendirmişti.

(İHA)

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