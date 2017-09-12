Youtube'dan Bir Yenilik Daha!

YouTube web tarayıcısı sürümünde oynatma hızını değiştirebilmek bazı durumlarda çok kullanışlı olabiliyor. Örneğin uzun bir "nasıl yapılır" videosunu hızlı çekimde izlemek vakitten tasarruf sağlarken, bir futbol maçında önemli bir pozisyonu yavaş çekim izleyebilmek gerçekten çok kullanışlı bir özellik. YouTube'un mobil kullanıcıları şimdiye dek maalesef bu özellikten mahrumdu, ancak şimdi gelen güncelleme ile Android ve iOS uygulamaları oynatma hızını değiştirebilecek.



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YouTube yazılım mühendisi Pallavi Powale, oynatma hızını değiştirmenin kulağa geldiği kadar kolay olmadığını, hatta aksine çok zor olduğunu söyledi. Bilgisayar tarayıcılarında bulunan bir çok codec ve daha güçlü donanım ve daha özgür yazılımlar sayesinde, oynatma hızını değiştirmek daha kolay hale getiriyor. Ancak telefonlarda hızı değiştirirken ses perdesinin bozulmasını önlemek, senkronizasyonu sağlamak, videonun uzunluğunu aynı tutmak ve tüm bunları görsel kalitesini düşürmeden yapmak oldukça büyük zorluklar.



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Özellik şu an bir çok kullanıcının erişimine açılmış durumda. Eğer denemek istiyorsanız tek yapmanız gereken menüden "oynatma hızını" değiştirmek.





















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