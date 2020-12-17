YouTube'da yayın yapan WeTalk kanalında "kapora dolandırıcılığı" konusu ele alındı

YouTube'da WeTalk kanalıyla yayın yapan Çağrı Soylu ve Fahrettin Akansu, bu hafta "kapora dolandırıcılığı" konusunu ele aldı. İkili başlarından geçen ilginç bir olayı anlattı.

YouTube'da yayın yapan WeTalk kanalında son dönemde vatandaşın da canını iyiden iyiye sıkan bir konu ele alındı. Çağrı Soylu ve Fahrettin Akansu'nun yaptığı yayında "kapora dolandırıcılığı" ele alındı.

BAŞLARINDAN GEÇEN HİKAYEYİ ANLATTILAR

Sohbet tadında yayınlarıyla dikkat çeken ikili, başlarından geçen dolandırıcılık hikayesini anlattı. Soylu ve Akansu yaşanan sürecin ilginçliği, kişisel verilerin güvenliği ve başlarından geçenleri konuştu.