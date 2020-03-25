YouTube'da Videolar 480p Açılacak! İşte Detaylar Milyonlarca kullanıcıya sahip olan YouTube videoları dünya genelinde standart çözünürlükte başlatacağını açıkladı.

Milyonlarca kullanıcıya sahip olan YouTube videoları dünya genelinde standart çözünürlükte başlatacağını açıkladı.

YouTube Videoları Standart Çözünürlükte Açılacak

Dünya genelinde hızla yayılmaya devam eden koronavirüs nedeniyle pek çok şirket evden çalışma sistemine geçiş yaptı. Hemen hemen çoğu ülkede okullar tatil edildi. Vatandaşlara evlerinden çıkmamaları için çağrılar yapılmakta. Durum böyle olunca sunucularda büyük bir yoğunluk yaşanmaya başladı. İnternet trafiğinde artış yaşanıyor.

YouTube geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada sadece Avrupa'da çözünürlüğü düşüreceğini söylemişti. Ancak trafiğin ciddi derecede artması nedeniyle tüm ülkelerde çözünürlüğün düşürüleceği açıklandı.

Şimdi Ne Olacak?

YouTube'da videolar standart çözünürlükte yani 480p olarak açılacak. Sizler videonun çözünürlüğünü kendiniz artıracaksınız. Çözünürlük değişikliğinin ardından yaşanan trafiğin düşmesi ön görülmekte. YouTube tarafından gelen açıklamada şu cümlelere yer verildi:

Bir bilgisayarda, TV'de veya mobil cihazda izlediğiniz herhangi bir videonun kalitesini manuel olarak ayarlayabilirsiniz. Bu iyi bir kullanıcı deneyimi sunarken sistem üzerindeki yükü en aza indirecek. Hükümetler ve operatörler ile çalışmaya devam edeceğiz.