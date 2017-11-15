Youtube'da Artık Olmayacaklar

YouTube'da daha önce hiç videonun üzerinde ortaya çıkan, "oluşturucunun tavsiyesi" video linklerine tıklamadıysanız, bu konuda kesinlikle yalnız değilsiniz. Platform, en son yapılan açıklamada video içine video, oynatma listesi veya canlı yayın linki koyma özelliğini 14 Aralık'ta kaldıracağını duyurdu. Bu kararın alınmasındaki sebep ise, bu linklere ilginin çok az olması. YouTube'un açıklamasına göre bir çok izleyici bu özelliğin spam'a benzediğini düşünüyordu.



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Şirkete göre bu özelliğin eksikliği çok büyük bir soruna yol açmayacak. YouTube, kartlar ve video sonunda çıkan linklerin çok daha etkili olduğunu da ekliyor. Üçüncü parti linkler için video açıklaması, kanal sayfası ya da kanal duvar kağıdını kullanmanız tavsiye ediliyor.



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Video içi bildirimlerin kaldırılması, eski videolarda tuhaf ve utanç verici durumların ortaya çıkmasına sebep olabilir. Ama eğer düzenli olarak YouTube kullanıyorsanız, bu spam'a benzeyen özellikten kurtulmak sizi de memnun edecektir.



