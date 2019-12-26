YouTube'da 2019'da en çok izlenen euronews Türkçe videoları
Haberler » Dünya » YouTube'da 2019'da en çok izlenen euronews Türkçe videoları - Haberler

YouTube'da 2019'da en çok izlenen euronews Türkçe videoları

Trump-Kaplan diyaloğu, müebbet alan askeri öğrencilerin anneleri, annesinin kuzeni tarafından yıllarca istismara maruz kalan Yıldır'ın hikayesi, RÖP programına konuk olan Dilek İmamoğlu, Uygur Türkleri..Euronews Türkçe'nin YouTube kanalında yılın en çok izlenen videolarını sizin için derledik

26.12.2019 14:57 | Son Güncelleme: 26.12.2019 14:58
YouTube'da 2019'da en çok izlenen euronews Türkçe videoları

Trump-Hilal Kaplan diyaloğu, müebbet alan askeri öğrencilerin anneleri, annesinin kuzeni tarafından yıllarca cinsel istismara maruz kalan Emre Yıldır'ın hikayesi, RÖP programına konuk olan , Türkleri...


Euronews Türkçe'nin YouTube kanalında 2019 yılının en çok izlenen videolarını derledik. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler