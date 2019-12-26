YouTube'da 2019'da en çok izlenen euronews Türkçe videoları
Trump-Kaplan diyaloğu, müebbet alan askeri öğrencilerin anneleri, annesinin kuzeni tarafından yıllarca istismara maruz kalan Yıldır'ın hikayesi, RÖP programına konuk olan Dilek İmamoğlu, Uygur Türkleri..Euronews Türkçe'nin YouTube kanalında yılın en çok izlenen videolarını sizin için derledik
26.12.2019 14:57 | Son Güncelleme: 26.12.2019 14:58
Trump-Hilal Kaplan diyaloğu, müebbet alan askeri öğrencilerin anneleri, annesinin kuzeni tarafından yıllarca cinsel istismara maruz kalan Emre Yıldır'ın hikayesi, RÖP programına konuk olan Dilek İmamoğlu, Uygur Türkleri...
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Kaynak: Euronews.com