Youtube çöktü mü? Youtube neden açılmıyor? Youtube erişim sorunu mu var? Youtube'a nasıl girilir?

Son dakika: Google'nin servislerinden olan Youtube'da çökme sorunu yaşandı. Peki Youtube nasıl açılır? Youtube neden açılmıyor? Erişim sorunu mu yaşandı? Tüm bilgiler haberimizde.