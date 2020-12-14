Youtube çöktü mü? Youtube neden açılmıyor? Youtube erişim sorunu mu var? Youtube'a nasıl girilir?
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Youtube çöktü mü? Youtube neden açılmıyor? Youtube erişim sorunu mu var? Youtube'a nasıl girilir?

14.12.2020 15:02 | Son Güncelleme: 14.12.2020 15:09
Youtube çöktü mü? Youtube neden açılmıyor? Youtube erişim sorunu mu var? Youtube'a nasıl girilir?

Son dakika: Google'nin servislerinden olan Youtube'da çökme sorunu yaşandı. Peki Youtube nasıl açılır? Youtube neden açılmıyor? Erişim sorunu mu yaşandı? Tüm bilgiler haberimizde.

Dünya genelinde Youtube çökme sorunu yaşanıyor. Peki Youtube neden açılmıyor? Youtube video sitesi neden çöktü?

YOUTUBE ÇÖKTÜ MÜ?

Dünya genelinde Youtube çökme sorunu yaşıyor. Kullanıcılar Youtube.com 'a girdiğinde ana ekranda "Something went wrong..." hatasıyla karşılaşıyor. Konu hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. Fakat dünya genelinde bir sorun olduğu düşünülüyor.

Youtube çöktü mü? Youtube neden açılmıyor? Youtube erişim sorunu mu var? Youtube'a nasıl girilir?

Youtube'a girildiğinde yukarıdaki gibi bir ekran karşımıza çıkıyor.

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